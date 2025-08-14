Trump: Putin Anlaşma Yapmak İstiyor

DÜNYANIN BEKLEDİĞİ GÖRÜŞME İÇİN GERİ SAYIM

Dünyanın beklediği görüşme için geri sayım devam ederken, taraflardan karşılıklı açıklamalar gelmeye sürüyor. ABD Başkanı Donald Trump, bu önemli toplantı öncesinde Fox News Radio’ya bir röportaj verdi. Trump, “Görüşmeyi isteme kararında muhtemelen yaptırım tehdidi rol oynadı” şeklinde ifadeler kullandı. Ayrıca, Putin’in anlaşma yapacağını düşündüğünü de ekledi.

ORTAK BASIN TOPLANTISI PLANLARI

Medya erişimi hakkında da açıklama yapan Trump, “Her halükârda bir basın toplantısı yapacağım ama Putin ile ortak basın toplantısı olup olmayacağını bilmiyorum” dedi. Bu durum, görüşmenin nasıl şekilleneceği konusunda belirsizlik yaratıyor.

TOPLANTI SONRASI PLANA DEĞİNDİ

Trump, Putin ile görüşmenin ardından takip toplantısı planlarına da değindi. Görüşmenin başarılı geçmesi durumunda Ukrayna Devlet Başkanı Volodymyr Zelenskiy’i ikinci bir görüşme için arayacağını söyledi. “Takip toplantısı için üç olası lokasyonumuz var” diyen Trump, kötü bir görüşme geçmesi durumunda kimseyi aramayacağını da uyardı.