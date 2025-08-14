Trump: Putin Anlaşma Yapmak İstiyor

GÖRÜŞME TARİHİ VE SAATİ BELİRLENDİ

ABD Başkanı Donald Trump ile Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in yarın Alaska’da Türkiye saatiyle 22:30’da buluşması öngörülüyor. Görüşmeye dair yeni bir bilgi veren Trump, Putin’in bir anlaşma yapma arzusunu dile getirdi. Trump, “Rusya’ya yönelik yaptırım tehdidi Putin’in görüşme kararında etkili olmuş olabilir.” ifadelerini kullandı. Ayrıca, Trump, bir sonraki görüşme için Ukrayna lideri Zelenski’yi arayacağını belirtti ve “Kötü bir görüşme geçirirsek kimseyi aramayacağım” şeklinde konuştu. Görüşme sonrasında ortak basın toplantısının olup olmayacağını bilmediğini belirten Trump, kendisinin bir basın toplantısı düzenleyeceğini de açıkladı.

GÖRÜŞME SONRASI BEKLENTİLER

Rusya’nın Kremlin Sarayı ise, Trump ile Putin arasındaki görüşmenin ardından herhangi bir belgenin yayınlanmasının beklenmediğini açıkladı. Kremlin’den yapılan açıklamada, “Trump, en karmaşık sorunları çözmek için eşi benzeri görülmemiş bir yaklaşım sergiliyor. Bu eylemler Moskova ve Putin tarafından büyük takdir görüyor. Alaska’da yapılacak Rusya-ABD zirvesinin sonuçlarını şimdiden tahmin etmek yanlış olur.” denildi.

ZİRVEYE DAİR DETAYLAR

ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio ise, “ABD, Ukrayna’daki barış için her şeyi yapacak. Trump-Putin görüşmesinden umutluyuz ama barış için anlaşmak Rusya ve Ukrayna’ya kalmış.” açıklamasında bulundu. Trump ile Putin arasındaki dördüncü zirve olacak bu görüşmeye dair ayrıntılar netleşmeye başladı. Kremlin Dış Politika Danışmanı Yuri Uşhakov, zirvenin Anchorage kentindeki Elmendorf–Richardson Üssü’nde gerçekleşeceğini bildirdi. Uşakov, üssün yakınlarında Sovyet askerlerine ait mezarların bulunduğunu ve bunun sembolik bir anlam taşıdığını vurguladı. Görüşme, tercümanlarla yüz yüze başlayacak ve ardından iki ülke heyetlerinin katılımıyla devam edecek. Müzakerelerin çalışma kahvaltısıyla süreceği ve liderlerin ardından kameralar karşısına geçmesi bekleniyor.

GÜNDEMDEKİ KONULAR

Uşakov, zirvenin ana konusunun Ukrayna savaşı ve uluslararası güvenlik olacağını ifade etti. Ayrıca, Putin ve Trump’ın ticaret ve ekonomide yüksek potansiyele sahip iş birliğini de ele alacağı belirtiliyor. Her iki heyette beş üst düzey yetkilinin yer alacağı ve katılımcı sayısının “görüşmelerin hassas niteliği” nedeniyle sınırlı olacağı bildirildi. Zirve öncesinde her iki taraf da son hazırlıklarını tamamlıyor. Kremlin’den yapılan bir açıklamada, Putin’in Trump ile görüşme hazırlıkları çerçevesinde Rus yetkililerle toplantılar yaptığını belirtti. Putin, ABD yönetiminin Ukrayna krizinin çözümünde etkin ve samimi çabalar sergilediğini ifade etti ve “ABD yönetimi, krizi sonlandırmak ve bu çatışmaya dahil olan taraflar için faydalı olacak anlaşmalara ulaşmak için uzun vadeli barış koşullarını yaratmaya çalışıyor.” dedi.