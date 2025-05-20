Trump-Putin Görüşmesi Sonrası Yaptırımlar Askıya Alındı

ABD BAŞKANI TRUMP’TAN PUTİN’LE YAPILAN GÖRÜŞME DEĞERLENDİRMESİ

ABD Başkanı Donald Trump, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile gerçekleştirdiği görüşmenin ardından, Ukrayna’daki çatışmanın çözümüne dair önemli gelişmelerin yaşanabileceği yönünde inancını ifade etti. Trump, Putin’in bu hedefe ulaşma konusunda kararlılığını dile getirirken, Moskova’ya yönelik yeni yaptırımların şu an için uygulanmayacağı bilgisini de paylaştı.

GÖRÜŞMENİN ÖNEMİ VE PUTİN’İN KARARLILIĞI

Görüşme sonrası düzenlenen basın toplantısında Trump, “Ukrayna’daki çatışmanın mutlaka çözülmesi gerekiyor” diyerek bu konuda yüksek bir umut olduğunu vurguladı. Putin’in kararlılığına dikkati çeken Trump, Rusya’nın müzakerelerde zaman kazanmaya çalışmadığını belirtti. Ayrıca Trump, önemli bir ilerleme sağlanmadığı takdirde, ABD’nin bu süreçteki rolünü Avrupa’ya bırakacağını kaydetti. Trump, “Bence bir şeyler olacak. İşin içinde çok büyük egolar var ama bence bir şeyler olacak. Eğer bir şey olmazsa, ben geri çekileceğim ve onlar da pazarlığa devam etmek zorunda kalacaklar” şeklinde konuştu.

ABD’Yİ BAĞLAYAN KIRMIZI ÇİZGİLER

Trump, “ABD’nin çatışmanın çözümü konusunda belirli bir kırmızı çizgisi var, ancak müzakereleri zorlaştırmamak için bunu dile getirmeyecek” sözleriyle de bu hassasiyeti ifade etti. Bunun yanı sıra, Ukrayna’dan gelecek olumlu adımlara açık olduklarını, ancak yeni yaptırımların uygulanabileceği zamanın geleceği konusunda uyarıda bulundu. “Bir şeylere ulaşma şansı var. Ama eğer bunu yaparsanız, çok daha kötü şeyler de yapabilirsiniz” diyerek durumu değerlendirdi.

UKRAYNA’DA ASKERİ VARLIK OLMAZKEN İLETİŞİME DİKKAT

Trump, Ukrayna’da Amerikan askeri birliği bulunmayacağını ancak bu durumun ABD’nin oradaki çıkarlarının önemsiz olduğu anlamına gelmediğini vurguladı. Ayrıca, Ukrayna Cumhurbaşkanı Zelenskiy’nin iletişim sağlayan en kolay liderlerden biri olmadığını belirtti. İki liderin görüşmesi geçen Pazartesi akşamı gerçekleştirilmiş ve bu görüşme iki saatten uzun sürmüştü.

GÖRÜŞMENİN İÇERİĞİ VE GELECEK ADIMLAR

Putin, Moskova’nın ateşkesi de kapsayan Ukrayna ile bir mutabakat üzerinde çalışmaya hazır olduğunu belirtmişti. Ayrıca, görüşmede iki ülke vatandaşlarının tutuklu değişimi gibi konular da gündeme gelmişti. “Dokuz kişiye dokuz kişi” formatı üzerinde çalışıldığı ifade edilmişti. Liderler ayrıca, olası bir yüz yüze görüşmeyi de ele alarak, bu görüşmenin verimli geçmesi için her iki tarafın ekiplerinin gereken hazırlıkları yapacağını vurguladılar. Bu çerçevede, iki tarafın gelecekteki muhtemel bir ateşkesin koşullarına ilişkin kendi bakış açılarını sunma konusunda da anlaştıkları kaydedildi.