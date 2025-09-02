Gündem

Trump, Putin’i Hayal Kırıklığına Uğrattı

trump-putin-i-hayal-kirikligina-ugratti

İKİ LİDERİN GÖRÜŞMESİ

ABD Başkanı Donald Trump ile Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, 15 Ağustos’ta Alaska’da bir araya gelerek Rusya-Ukrayna Savaşı’nın sona erdirilmesi için olası yolları değerlendirdi. İki liderin gerçekleştirdiği bu görüşmenin ardından barış umutları artarken, Ukrayna ile Rusya’nın beklentilerinin tam uyuşmaması nedeniyle, Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelensky ile Putin arasında yapılması planlanan görüşme için henüz kesin bir tarih belirlenemedi.

TRUMP’IN AÇIKLAMALARI

Gelişmeler üzerine ABD’li gazeteci Scott Jennings’e açıklama yapan Trump, Rusya’nın Ukrayna’ya yönelik saldırılarına dikkat çekerek, “Ondan (Putin) ötürü epey hayal kırıklığına uğradım. Binlerce insan ölüyor. ABD’liler değil, Ruslar ve Ukraynalılar ölüyor. Başkan ben olsaydım bu savaş hiç başlamazdı” ifadelerini kullandı. Trump, insanların yaşaması için gerekeni yapacağını belirtirken, “Bu, Ukrayna meselesi değil. Bu, insanların yaşamasına yardım etmektir. Çoğunluğu asker olmak üzere haftada 7 bin insan ölüyor” dedi.

