Dünya

Trump, Putin’in Zirveye Katılmamı İstiyor

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TRUMP’IN PUTİN’LE GÖRÜŞMESİ HAKKINDA AÇIKLAMASI

ABD Başkanı Donald Trump, Çarşamba günü Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in Perşembe günü Türkiye’de yapılması planlanan Ukrayna’daki savaşla ilgili müzakerelere katılıp katılmayacağı konusunda bir belirsizlik olduğunu ifade etti. Trump, Katar’a giderken Air Force One uçağında gazetecilere yaptığı açıklamada, “Benim orada olmamı isterdi ve bu bir olasılık… Ben orada olmazsam onun da orada olacağını sanmıyorum. Bunu öğreneceğiz.” şeklinde konuştu.

PUTİN’LE ZİRVEYE KATILMA İHTİMALI

Açıklamalarında Türkiye’ye gelebileceğini belirtip, “Putin benim de zirveye katılmamı istiyor.” dedi. Trump’ın yaptığı bu açıklama, uluslararası ilişkilerdeki gelişmelerin takip edilmesi gereken bir konu olduğunun sinyallerini veriyor.

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