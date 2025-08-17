Trump: RUSYA’da Gelişmeler Var. Takipte Kalın

Dünya

ABD Başkanı Donald Trump, Ukrayna-Rusya savaşını sona erdirme sözü vererek, bu amaca ulaşmak için Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile Alaska’da bir araya geldi. Liderlerin gerçekleştirdiği toplantı, toplamda 3 saat sürdü. Görüşmede bazı ilerlemelerin kaydedildiği ifade edilse de, tarafların ateşkes konusunda bir mutabakata varamadığı belirtildi. Trump, sosyal medya üzerinden görüşmeyle ilgili bilgiler paylaştı.

MEDYAYA SERT ELEŞTİRİ

Trump, “Rusya konusunda büyük gelişmeler var. Takipte kalın.” diyerek önemli açıklamalar yaptı. Bunun yanı sıra Amerika’nın medyasını hedef alarak, bazı kuruluşların “sahte haber” yaptığını ve kendisiyle ilgili haberlere gerçekleri çarpıttığını öne sürdü. Rusya-Ukrayna savaşı ile ilgili eski ABD Başkanı Joe Biden’ı eleştiren Trump, “Alaska’da, Biden’ın asla yaşanmaması gereken aptal savaşına ilişkin harika bir toplantı yaptık.” değerlendirmesinde bulundu.

MEDYANIN SORUMLULUĞU

Trump, diğer bir paylaşımında, “Anlaşmanın parçası olarak Rusya’nın Moskova’dan vazgeçmesini sağlasaydım sahte haberler ve ortakları radikal solcu demokratlar, korkunç bir hata ve çok kötü bir anlaşma yaptığımı söylerdi. Bu yüzden onlar sahte haberler.” diyerek medyanın başka çatışmalar hakkında konuşması gerektiğini dile getirdi.

