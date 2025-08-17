Dünya

Trump: RUSYA Konusunda Gelişmeler Var

GÖRÜŞMENİN DETAYLARI

ABD Başkanı Donald Trump, Ukrayna-Rusya savaşıyla ilgili çözüm arayışında Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile Alaska’da buluştu. Toplamda 3 saat süren bu önemli görüşmede bazı ilerlemelerin kaydedildiği aktarılmasına rağmen, taraflar ateşkes konusunda bir uzlaşı sağlayamadı.

TRUMP’IN PAYLAŞIMLARI

Görüşmenin ardından Trump, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamalarda “Rusya konusunda büyük gelişmeler var. Takipte kalın.” ifadelerini kullandı. Bu paylaşımının yanı sıra, bazı ABD medya kuruluşlarını eleştirdi.

MEDYAYI HEDEF ALDI

Eski Başkan Joe Biden’ı da eleştiren Trump, bazı basın organlarının kendisiyle ilgili haberleri yanlış aktardığını vurguladı. Trump, Rusya-Ukrayna savaşını Biden’ın “aptal savaşı” olarak nitelendirerek, “Alaska’da, Biden’ın asla yaşanmaması gereken aptal savaşı hakkında harika bir toplantı yaptık.” dedi.

SAHTE HABERLERİ ELEŞTİRDİ

Trump, “Anlaşmanın parçası olarak Rusya’nın Moskova’dan vazgeçmesini sağlasaydım onlara göre sahte haberler yapan radikal solcu demokratlar, korkunç bir hata yaptığımı söyleyecekti. Bu yüzden onlar sahte haberler.” savunmasını yaparak, medyanın diğer çatışmalar hakkında daha fazla konuşması gerektiğini belirtti.

