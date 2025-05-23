Trump: Rusya-Ukrayna Esir Takası Tamamlandı

TRUMP’IN RUSYA-UKRAYNA SAVAŞI AÇIKLAMASI

ABD Başkanı Donald Trump, sosyal medya platformu Truth Social’daki hesabından Rusya-Ukrayna savaşıyla ilgili bir açıklama yaptı. Trump, paylaşımında, “Rusya ve Ukrayna arasında büyük bir esir takası henüz tamamlandı. Kısa süre içinde yürürlüğe girecek. Müzakere dolayısıyla iki tarafa da tebrikler. Bu, büyük bir şeye yol açabilir mi?” ifadelerini kullandı. Rusya ve Ukrayna, İstanbul’da gerçekleştirilen görüşmelerde her iki tarafın da biner savaş esirini serbest bırakma konusunda uzlaştığını bildirdi. Bu takas, gerçekleştiği takdirde savaştaki en büyük esir takası olacaktı.

RUSYA’DAN ESİR ANLAŞMASININ NOTU

Diğer taraftan, Rusya’nın devlet haber ajanslarından TASS, Trump’ın paylaşımına ilişkin bir haberde, Trump’ın “esir takasının” değil, “esir takası anlaşmasının” tamamlandığını vurguladığını açıkladı. TASS’ın haberinde, Trump’ın paylaşımı “esir takası (anlaşması)” ifadesiyle şu şekilde aktarıldı: “ABD lideri, Truth Social sayfasında, ‘Rusya ve Ukrayna arasında büyük bir esir takası (anlaşması) henüz tamamlandı. Kısa süre içinde yürürlüğe girecek. Müzakere dolayısıyla iki tarafa da tebrikler. Bu, büyük bir şeye yol açabilir mi?’ diye yazdı.” Haberde, Rusya ve Ukrayna’nın “büyük çaplı bir savaş esiri takası gerçekleştirme konusunda anlaşmaya vardığı, bunun yakın zamanda gerçekleşeceği” ifade edildi.

LİSTE ÇALIŞMALARI DEVAM EDİYOR

İstanbul barış müzakerelerinde Rusya ile Ukrayna arasındaki tarafların biner esiri takas etmeyi kabul etmesinin ardından listenin düzenlenmesi ile ilgili çalışmaların devam ettiği bilgisi basında yer aldı. Ukrayna yönetimi, Rus tarafının verdiği takasla geri almak istediği kişilerin listesini incelemeye alırken, Rusya da Ukrayna’dan gelecek bin kişinin ismini bekliyordu.

İSTANBUL’DA ESİR TAKASI KARARI ALINDI

Üç yıl aradan sonra Rusya ile yapılan ilk doğrudan görüşmelerde Ukrayna heyetine başkanlık eden Savunma Bakanı Rüstem Umerov, 16 Mayıs’ta İstanbul’da yapılan toplantının ardından her iki taraftan da biner asker serbest bırakılacak şekilde bir esir takasında anlaşmaya vardıklarını duyurmuştu. Rus heyeti bu esir takasını doğrulamıştı. İstanbul barış görüşmelerinin ardından Rus heyetinin başkanı Vladimir Medinskiy, “Önümüzdeki günlerde bin kişiye bin kişilik büyük bir esir takası yapılacak” şeklindeki açıklamayla Ukrayna heyetinin duyurusunu desteklemişti.