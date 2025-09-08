Trump, Rusya’ya Yaptırımlar İçin Hazır!

DİPLOMATİK SÜREÇTE GERİLİM ARTABİLİR

ABD Başkanı Donald Trump, Beyaz Saray’da gazetecilere yaptığı açıklamada Rusya’ya yönelik yaptırımların ikinci aşamasına geçme niyetinde olduğunu belirtti. “Evet, hazırım” ifadesi, Washington’un Moskova’ya karşı daha sert hareketler yapabileceği yönündeki endişeleri artırdı.

YAPTIRIMLAR YENİDEN GÜNDEMDE

Trump, geçmişte Rusya’yı defalarca yeni yaptırımlarla tehdit etmişti. Ancak Rusya-Ukrayna ilişkilerindeki müzakerelerin sürmesi nedeniyle bu adımlar ertelenmişti. Son açıklamalar, diplomatik süreçte bir aksama yaşandığını ve yaptırımların tekrar gündeme geldiğini gösteriyor.

ABD’nin daha önce uyguladığı yaptırımlar, enerji, finans ve savunma sektörlerini hedef almıştı. Yeni aşamada teknoloji ihracatının daha da kısıtlanması, Rus oligarklarına yönelik mal varlıklarının dondurulmasının genişletilmesi ve uluslararası finans sistemlerinden dışlama gibi önlemler gündeme gelebilir.

KREMLİN’DEN TEPKİ BEKLENİYOR

Trump’ın yaptığı bu açıklama sonrası dikkatler Kremlin’e çevrildi. Rusya’nın yeni yaptırım tehdidine nasıl bir yanıt vereceği, hem bölgesel hem de küresel dengeler açısından büyük bir öneme sahip.