Trump: Suriye Kararı Yakında Verilecek

SURİYE GÜNDEMİNE İLİŞKİN AÇIKLAMALAR

ABD Başkanı Trump, Beyaz Saray’da gerçekleştirdiği imza töreninin sonrasında basın mensuplarının sorularını yanıtladı. Bir gazetecinin “İsrail medyasında ABD’nin Suriye’deki askerlerini çekeceğine ilişkin haberler çıkıyor, bu konuda karar verdiniz mi?” sorusuna cevap veren Trump, “Bunu kimin söylediğini bilmiyorum ama Suriye konusunda bir karar vereceğiz. Biz Suriye’ye müdahil değiliz. Suriye kendi derdinde. Orada zaten yeterince karışıklık var. Bizim oraya karışmamıza gerek yok.” ifadelerini kullandı.