Trump’tan %100 Gümrük Vergisi Kararı!

TRUMP’TAN YENİ GÜMRÜK VERGİSİ AÇIKLAMASI

ABD Başkanı Donald Trump, 4 Mayıs 2025 tarihinde Truth Social platformunda yaptığı duyuruda, yabancı ülkelerde üretilip ABD’ye ithal edilen tüm filmler için %100 gümrük vergisi uygulanması talimatını Ticaret Bakanlığı ve ABD Ticaret Temsilciliği’ne verdiğini açıkladı. Bu kararın, Amerikan film endüstrisini koruma amacı taşıdığını belirtti.

HOLLYWOOD TEHLİKEDE Mİ?

Trump, yaptığı paylaşımda, ABD film endüstrisinin “çok hızlı bir şekilde öldüğünü” savundu. Diğer ülkelerin vergi indirimleri ve maddi teşviklerle Amerikan film üreticilerini çekmekte olduğunu öne süren Trump, “Hollywood ve ABD içerisindeki birçok bölge adeta harap oluyor” ifadesini kullandı. Bu durumu, “yabancı ülkelerin kasıtlı bir çabası” olarak nitelendirip, bunun bir ulusal güvenlik tehdidi oluşturduğunu ileri sürdü.

ULUSAL GÜVENLİK VE PROPAGANDA TARTIŞMASI

Trump, yabancı filmlerin yalnızca ekonomik bir tehdit değil, aynı zamanda “mesaj ve propaganda” aracı olarak da kullanıldığını savundu. Bu yüzden, ABD’de film üretimini yeniden canlandırmak için sert bir adım atmak gerektiğini vurguladı. “Filmlerin yeniden Amerika’da yapılmasını istiyoruz” diyerek, %100 gümrük vergisinin hemen uygulanmasını talep etti.

UYGULAMANIN DETAYLARI BELİRSİZ

Kararın uygulanma şekli ise henüz netleşmedi. Verginin, yalnızca yabancı stüdyoların ürettiği filmleri kapsayıp kapsamayacağı veya ABD’li şirketlerin yurt dışında çektiği yapımları da içereceği belirsiz. Örneğin, Disney, Marvel ve Netflix gibi büyük stüdyoların, İngiltere, Kanada ve Avustralya gibi ülkelerde vergi teşviklerinden yararlanarak farklı lokasyonlarda sıkça çekim yapabildiği biliniyor. Motion Picture Association (MPA) ve stüdyolar, bu kararın ayrıntıları hakkında henüz resmi bir açıklama yapmadı.

KÜRESEL ENDÜSTRİ ÜZERİNDEKİ ETKİLER

Hollywood, 2024 yılında global ölçekte yaklaşık 30 milyar dolar gelir elde etmesine rağmen, pandemi sonrasında düşen sinema seyircisi sayısı ve streaming platformlarının yükselişi ile zor dönemler yaşıyor. Ayrıca, Kanada, İngiltere ve Avustralya gibi ülkeler cazip teşviklerle film üretimini kendi topraklarına çekiyor. Trump’ın gümrük vergisi kararı, uluslararası ortak yapımları ve küresel film ticaretini olumsuz etkileyebilirken, Çin’in Nisan 2025’te ABD filmlerine kota koyması gibi misillemeler de ticaret savaşını daha da körükleyebiliyor.