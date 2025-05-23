Trump’tan AB’ye Yüzde 50 Tarife

GÖRÜŞMELERDEN SONUÇ ALINAMADI

ABD Başkanı Donald Trump, Avrupa Birliği ile yapılan müzakerelerde istenilen sonucun elde edilemediğini duyurdu. Bu nedenle, 1 Haziran 2025 tarihinden itibaren Avrupa Birliği’ne doğrudan yüzde 50’lik bir tarife uygulanmasını önerdiğini belirtti. Trump, bu görüşmelerin sonuçsuz kaldığını vurgulayarak, “Onlarla yaptığımız görüşmeler hiçbir yere varmıyor!” dedi.

ABD İÇİN TİCARET ENGELLERİ SORUNU

Trump, açıklamasında Avrupa Birliği’nin ticaret konusundaki avantaj sağlamaya yönelik çabalarının zorluklar yarattığını ifade etti. Bu bağlamda, güçlü ticaret engelleri ve KDV vergileri gibi sorunların, Amerikalı şirketlere karşı haksız uygulamaların ticari ilişkilere olumsuz etkiler yarattığını dile getirdi. Yılda 250 milyon dolardan fazla bir ticaret açığı ile karşı karşıya kalındığını belirterek, “Bu kesinlikle kabul edilemez bir rakam.” şeklinde konuştu.

YENİ TARİFELER VE UYGULAMA

Bu sebeplerle, Trump 1 Haziran 2025’ten itibaren Avrupa Birliği’ne uygulanacak olan yeni tarife önerisini açıkladı. “Eğer ürün ABD’de inşa edilmiş ya da üretilmişse gümrük tarifesi uygulanmayacaktır.” diyerek, bu konudaki ilginin takdir edildiğini sözlerine ekledi.