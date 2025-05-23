Trump’tan AB’ye Yüzde 50 Tarife

ABD BAŞKANI TRUMP’TAN AB’YE TARİFE ÖNERİSİ

ABD Başkanı Donald Trump, Avrupa Birliği (AB) ile gerçekleştirilen müzakerelerin sonuçsuz kaldığını belirterek, 1 Haziran 2025 tarihinden itibaren Birliğe doğrudan yüzde 50’lik bir tarife getirilmesini önerdi. Görüşmelerin hiçbir şekilde fayda sağlamadığını vurgulayan Trump, bu tarife uygulamasını gerekli gördüğünü ifade etti.

GÖRÜŞMELERDEN SONUÇ ALINAMADI

Trump, Truth Social sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, “Onlarla yaptığımız görüşmeler hiçbir yere varmıyor!” ifadesini kullandı. Avrupa Birliği’nin, ABD’den ticaret avantajı sağlaması konusunun oldukça zorlu olduğunu dile getiren Trump, güçlüklerle dolu olan bu süreçte karşılaşılan ticaret engelleri, KDV vergileri, yüksek cezalar ve ticari manipülasyonların, Amerikalı şirketler üzerinde olumsuz etkiler yarattığını belirtti. Bu durumun, ABD ile AB arasında giderilmesi gereken ciddi bir ticaret açığı yarattığını sözlerine ekledi.

1 HAZİRAN 2025’TE UYGULANACAK TARİFE DETAYLARI

Trump, 1 Haziran 2025 tarihinden itibaren geçerli olacak olan yüzde 50’lik tarife için, “Eğer ürün ABD’de inşa edilmiş ya da üretilmişse gümrük tarifesi uygulanmayacak” şeklinde bir açıklama yaptı. Bu önemli kararın arkasındaki düşünceyi ve konuya gösterilen ilginin önemini vurguladı.