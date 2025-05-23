Trump’tan AB’ye Yüzde 50 Tarife

ABD BAŞKANI TRUMP’TAN AB’YE YÜZDE 50 TARİFE ÖNERİSİ

ABD Başkanı Donald Trump, Avrupa Birliği ile gerçekleştirilen müzakerelerin sonuçsuz kaldığını belirterek, 1 Haziran 2025’ten itibaren Birliğe doğrudan yüzde 50’lik bir tarife getirilmesini önerdiğini açıkladı. Trump, Avrupa Birliği ile yapılan görüşmelerin herhangi bir sonuca ulaşmadığını vurguladı.

ONLARLA GÖRÜŞMELER HİÇBİR YERE VARMIYOR!

Truth Social üzerinden yaptığı paylaşımda, Trump “Öncelikli amacı ABD’den ticaret konusunda avantaj sağlamak olan Avrupa Birliği ile başa çıkmak çok zor olmuştur. Güçlü Ticaret Engelleri, KDV Vergileri, gülünç kurumsal cezalar, parasal olmayan ticaret engelleri, parasal manipülasyonlar, Amerikalı Şirketlere karşı haksız ve gerekçesiz davalar ve daha fazlası, ABD ile yılda 250 milyon dolardan fazla ticaret açığına yol açmıştır ki bu kesinlikle kabul edilemez bir rakamdır. Onlarla yaptığımız görüşmeler hiçbir yere varmıyor.” ifadelerini kullandı.

1 HAZİRAN’DAN İTİBAREN TARİFE UYGULANACAK

Trump, bu nedenlerle, 1 Haziran 2025’ten itibaren Avrupa Birliği’ne doğrudan yüzde 50’lik bir tarife uygulanmasını önerdi. Ancak, “Eğer ürün ABD’de inşa edilmiş ya da üretilmişse gümrük tarifesi uygulanmayacaktır.” açıklamasını yaptı. Bu konuya gösterdiği ilgi için takipçilerine teşekkür etti.