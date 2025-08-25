Trump’tan Abc Ve NbC’ye Sert Eleştiri: “Lisansları İptal Edilmeli”

TRUMP’IN MEDYA ELEŞTİRİLERİ

ABD Başkanı Donald Trump, sosyal medya platformunda ABC ve NBC televizyon kanallarına yönelik sert eleştirilerde bulundu. Bu iki kanalı “tarihin en kötü ve en taraflı medya organları” olarak tanımlayan Trump, kendisi hakkında yayımlanan haberlerin yüzde 97’sinin olumsuz olduğunu iddia etti.

SAHTE HABER SUÇLAMASI

Trump, “tarihin en kötü ve en taraflı iki kanalı” şeklinde tanımladığı ABC ve NBC’yi, “sahte haber” üretmekle kınadı ve “Çok yüksek bir popülariteye sahip olduğunu ve birçok kişiye göre (görev dönemi) başkanlık tarihinin en büyük 8 ayından biri olmasına rağmen, tarihin en kötü ve en taraflı iki kanalı ABC ve NBC sahte haber, bana yüzde 97 kötü haber veriyor.” ifadelerini kullandı. Ayrıca, bu kanalların ABD’de “Demokrat Parti’nin bir kolu” gibi hareket ettiğini savundu.

YAYIN LİSANSININ İPTALİ TALEBİ

Trump, ABC ve NBC’nin yayın lisanslarının Federal İletişim Komisyonu (FCC) tarafından iptal edilmesi gerektiğini vurguladı. “(Lisans iptali) Bundan kesinlikle yanayım çünkü çok taraflı ve yalan söylüyorlar, demokrasimiz için gerçek bir tehdit oluşturuyorlar.” şeklinde bir değerlendirme yaptı. Aynı zamanda, bu kanalların “lisans ücretlerini” ödemediğini öne sürdü ve bu ücretlerin “milyonlarca dolar” tutarında olması gerektiğini ifade etti.

HAKSIZ HABERCİLİK SÇÜMESİ

Trump, “Cumhuriyetçiler ve/veya muhafazakarlar hakkındaki haksız habercilikleri nedeniyle lisanslarını kaybetmeliler, ancak en azından en değerli yayın ağlarını istedikleri zaman, istedikleri yerde kullanma ayrıcalığına sahip oldukları için büyük bir bedel ödemeliler.” şeklinde sözlerine son verdi.