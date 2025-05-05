Trump’tan Alcatraz için Açıklama Geldi!

HAPİSHANENİN YENİDEN AÇILMA SÜRECİ

ABD Başkanı Donald Trump, 1963 yılında kapatılan Alcatraz hapishanesinin yeniden açılması için Federal Cezaevleri Bürosu’na direktif verdi. Hapishane, “azılı suçlular” için restore edilip genişleyecek.

TRUMP’IN AÇIKLAMALARI

Trump, Truth Social platformundan yaptığı paylaşımda, ABD’nin şiddet yanlısı suçlularla etkin şekilde mücadele ettiğini vurguladı. Hapishanenin yeniden açılması için Federal Cezaevleri Bürosu, Adalet Bakanlığı, FBI ve İç Güvenlik Bakanlığı’nın ortak şekilde çalışacağını ifade etti.

ALCATRAZ’IN TARİHİ VE KULLANIMI

San Francisco Körfezi’nde yer alan Alcatraz Adası, 1934 ile 1963 yılları arasında yüksek güvenlikli bir federal hapishane olarak kullanılıyordu. Al Capone gibi ünlü suçluların hapishanede yer aldığı, kaçışın zorluğu ve sert koşullarıyla biliniyordu. 1963 yılında yüksek işletme maliyetlerinden dolayı kapatılan ada, 1973’ten sonra Ulusal Park Servisi tarafından müze olarak işletiliyor ve her yıl yaklaşık 1,5 milyon turist çekiyor.

KÜLTÜREL YANSIMALARI

Alcatraz, sinema ve televizyon dünyasında önemli bir sembol haline gelmiştir. Escape from Alcatraz (1979, Clint Eastwood), The Rock (1996, Sean Connery, Nicolas Cage), Birdman of Alcatraz (1962, Burt Lancaster) ve Alcatraz dizisi gibi yapımlar, hapishanenin ününü artırmıştır. Bu eserler, hapishanenin tarihini ve kaçış hikayelerini hem kurgusal hem de gerçekçi yönleriyle ele alıyor.

GELEN GELECEK PLANI

Trump’ın verdiği talimat, hapishanenin “en acımasız ve şiddet yanlısı suçluları” barındıracak şekilde yeniden inşa edilmesini içeriyor. Ancak, projenin zaman çizelgesi ve uygulanabilirliği hakkında henüz kesin bilgilere ulaşılamadı. Ulusal Park Servisi’nin ada üzerindeki mevcut kontrolü, projenin nasıl uygulanacağına dair belirsizlikler yaratıyor.