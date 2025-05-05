Trump’tan Alcatraz İçin Çarpıcı Talimat!

HAPİSHANENİN YENİDEN AÇILMASI İÇİN TALİMAT

ABD Başkanı Donald Trump, 1963 yılında kapatılan San Francisco’daki Alcatraz hapishanesinin yeniden açılması için Federal Cezaevleri Bürosu’na direktif verdi. Hapishane, “azılı suçlular” için restore edilecek ve genişletilecek.

TRUMP’IN AÇIKLAMALARI

Trump, Truth Social platformunda yaptığı paylaşımda, ülkenin şiddet yanlısı suçlularla karşı mücadelesini vurguladı. Alcatraz’ın yeniden açılması için Federal Cezaevleri Bürosu, Adalet Bakanlığı, FBI ve İç Güvenlik Bakanlığı’nın ortak bir çalışma yürüteceğini duyurdu.

ALCATRAZ’IN TARİHİ

San Francisco Körfezi’nde bulunan Alcatraz Adası, 1934-1963 yılları arasında yüksek güvenlikli bir federal hapishane olarak hizmet verdi. Ünlü suçlulardan Al Capone’un tutulduğu bu hapishane, kaçış imkânlarının zorluğu ve sert şartlarıyla tanınıyordu. 1963 yılında yüksek işletme maliyetleri nedeniyle kapatılan Alcatraz, 1973’ten itibaren Ulusal Park Servisi tarafından müze şeklinde işletiliyor ve yılda yaklaşık 1,5 milyon turisti ağırlıyor.

KÜLTÜREL ETKİSİ VE MEDYA DÜNYASINDAKİ YERİ

Alcatraz, sinema ve televizyon dünyasında da önemli bir konumda. “Escape from Alcatraz” (1979, Clint Eastwood), “The Rock” (1996, Sean Connery, Nicolas Cage), “Birdman of Alcatraz” (1962, Burt Lancaster) gibi filmler ve Alcatraz dizisi, hapishanenin ününü artırdı. Bu yapımlar, hapishanenin tarihine ve kaçış hikayelerine hem kurgu hem de gerçekçi yönleriyle ışık tuttu.

GELİŞEN PLANLAR VE SORUNLAR

Trump’ın talimatı, hapishanenin “en acımasız ve şiddet yanlısı suçluları” barındıracak şekilde yeniden inşa edilmesini öngörüyor. Fakat, projenin zamanlaması ve uygulanabilirliği hakkında henüz ayrıntılı bilgiler verilmedi. Ulusal Park Servisi’nin adadaki mevcut kontrolü, projenin nasıl gerçekleştirileceği konusunda belirsizlikler oluşturuyor.