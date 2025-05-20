Trump’tan ‘Altın Kubbe’ Açıklaması Yapıldı

YENİ HAVA SAVUNMA SİSTEMİ TANITILIYOR

Amerika, hava savunma alanına yeni bir gelişme ekliyor. Oval Ofis’te gerçekleşen tanıtımda Trump, “Altın Kubbe” adı verilen yeni hava savunma sistemi hakkında bilgi verdi ve uzaydan gelebilecek füzelerin bile engellenebileceğini belirtti.

Trump, yeni füze sisteminin toplam maliyetinin 175 milyar dolar olacağını vurguladı. “Altın Kubbe”, İsrail’in Demir Kubbesi’nden çok daha üstün niteliklere sahip olacak. Bu yeni savunma sisteminin, “uzaydan gelen füzeleri bile engelleyecek dünyanın en gelişmiş sistemi” olacağını ifade etti. Uzay tabanlı önleyicilerin de dahil edileceği bu sistemi kaydederek, altın kubbenin inşası için gerekli olan bütçenin 25 milyar dolar olduğunu da duyurdu.

PROJE HIZLANDIRILIYOR

Trump, projenin yaklaşık 3 yıl içinde tamamlanacağını söyledi. Ayrıca, “Kanada bizimle iletişime geçti ve Altın Kubbe füze savunma sisteminin bir parçası olmak istiyor” diye ekledi. Bu sistemle birlikte hipersonik füzelerin de hedef alınabileceğinin altını çizen Trump, güçlü ve etkili bir hava savunma ağı inşa etme sözünü yineledi.