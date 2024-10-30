Trump’tan Avrupa’ya Bedel Uyarısı

TRUMP’IN AVRUPA BİRLİĞİ’NE YAPTIĞI UYARILAR

Cumhuriyetçi ABD başkan adayı Donald Trump, 5 Kasım seçimlerini kazanması halinde Avrupa Birliği’nin yeterince Amerikan ihracatı almadığı için “büyük bir bedel ödemek” zorunda kalacağını belirtti. Trump, Avrupa Birliği’ni eleştirerek, “Bakın size ne diyeceğim, Avrupa Birliği kulağa çok hoş, çok sevimli geliyor, değil mi? Bir araya gelen tüm küçük güzel Avrupa ülkeleri” diyerek fikirlerini dile getirdi. Ayrıca, “Trump karşılıklı ticaret yasasını” geçirme sözü verdi.

GÜMRÜK VERGİLERİ VE TAAHHÜTLER

Trump, Avrupa Birliği’nin Amerikalı ürünleri yeterince almadığını belirtirken, “Arabalarımızı almıyorlar. Tarım ürünlerimizi almıyorlar. Amerika Birleşik Devletleri’nde milyonlarca ve milyonlarca araba satıyorlar. Hayır, hayır, hayır, büyük bir bedel ödemek zorunda kalacaklar” dedi. Ekonomistler, Trump’ın tüm ülkelerden yapılan ithalata yüzde 10, Çin’den yapılan ithalata ise yüzde 60 gümrük vergisi getirme vaadinin dünya genelinde tedarik zincirlerini olumsuz etkileyeceği, muhtemel misillemelere yol açabileceği ve maliyetleri artıracağı konusunda uyarıyor.

TAYVAN’IN SAVUNMASI VE ABD’NİN ROLÜ

Ayrıca, Trump, Demokratik olarak yönetilen Tayvan’ın savunması için ABD’ye ödeme yapması gerektiğini vurgulayarak Tayvan’ı endişelendirdi. ABD, resmi diplomatik bağları olmamasına rağmen Çin’in hak iddia ettiği Tayvan’a gerekli savunma araçlarını sağlamakla yükümlü.

HARRIS’TEN TRUMP’A ELEŞTİRİ

Demokrat Kamala Harris, Salı günü Washington’da düzenlenen büyük mitinginde on binlerce kişiye seslenerek, başkanlık yarışının son haftasına yaklaşırken Cumhuriyetçi rakibi Donald Trump’ın kontrolsüz güç peşinde koştuğu konusunda uyardı. Harris, 5 Kasım’da yapılacak seçimlerden önce, “Bu, dengesiz, intikam takıntılı, kinle dolu ve kontrolsüz güç peşinde koşan biri” dedi.