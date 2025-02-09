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Trump’tan Biden’a Güvenlik İzni Engeli

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TRUMP’TAN BİDEN’A KATKI VEREN AÇIKLAMA

Trump, “Joe, kovuldun!” dediği açıklamasını Truth sosyal medya platformu üzerinde yaptı. Bu platformdan yaptığı duyuruda, Biden’ın güvenlik izinlerinin iptal edildiğini bildirdi. “Joe Biden’ın gizli bilgilere erişiminin devam etmesine gerek yok” diyen Trump, “Biden’ın güvenlik izinlerini derhal iptal ediyor ve günlük istihbarat brifinglerini durduruyoruz” ifadelerini kullandı.

BAŞKANLIK GÖREVİ SONRASI GÜVENLİK İZİNLERİ

Devlet başkanlığı görevini 2021 yılında Biden’a devrettikten sonra kendi güvenlik izinlerinin Biden tarafından iptal edildiğini hatırlatan Trump, “Biden, zayıf hafızadan muzdarip olduğunu ve en iyi döneminde bile hassas bilgiler konusunda ona güvenilemeyeceğini ortaya koydu” dedi. Biden’ın böyle bir konumda bulunmayı gerektirmediğini belirten Trump, bu durumun güvenlik açısından önemli olduğunu vurguladı.

UNUTULMAZ REPLİKLE YANIT VERDİ

Trump, ‘Çırak’ yarışmasında sunucu olduğu dönemde kullandığı hatırlatıcı bir ifadeyi de anarak “Kovuldun Joe” dedi. Bu sözleriyle Biden’ı eleştiren Trump, yaptığı açıklamalarla gündemde kalıyor.

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