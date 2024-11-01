Trump’tan Bitcoin Kutlaması Gelen Mesaj!

BİTCOİN’İN ÖZEL GÜNÜ KUTLANDI

ABD’de Polymarket oranlarına göre başkanlığın güçlü adayı Donald Trump, kendi sosyal medya platformu Truth Social üzerinden bir mesaj yayınladı ve Bitcoin taraftarlarının özel gününü kutladı. Bitcoin’in whitepaper’ı, efsanevi kurucusu Satoshi Nakamoto tarafından 31 Ekim 2008 tarihinde yayınlanmıştı. Trump, resmi profilinden yaptığı paylaşımda BTC ile ilgili olarak şöyle belirtti: “Büyük Bitcoincilerimize Satoshi’nin White Paper’ının 16. Yıldönümünü kutlamak istiyorum. Kamala’nın kripto paralara karşı savaşını sona erdireceğiz ve Bitcoin ABD’DE ÜRETİLECEK! TRUMP’A OY VERİN!”

X ÜZERİNDE PAYLAŞIM YAPILMADI

Trump, bu mesajını daha fazla takipçiye sahip olduğu sosyal medya platformu X (eski adıyla Twitter) üzerinden paylaşmayı tercih etmedi. Ayrıca, paylaştığı mesajının sonuna “Ross’a özgürlük” şeklinde bir etiket ekledi. Bu ifade, bir dönem Bitcoin kullanarak çeşitli yasadışı satışların yapıldığı online pazar yeri Silk Road’ın kurucusu Ross Ulbricht’e bir atıf niteliğinde. Şu anda hapiste bulunan Ulbricht için Trump, seçilmesi durumunda bir af planladığını daha önce belirtmişti.