Trump’tan Büyük Hamle! Mike Waltz BM Adayı

WALTZ’IN BM TEMSİLCİLİĞİ VE DEĞİŞİKLİKLER

ABD Başkanı Donald Trump, 1 Mayıs 2025’te Ulusal Güvenlik Danışmanı Mike Waltz’ı görevden alarak Birleşmiş Milletler (BM) Daimi Temsilcisi adayı olarak atadı. Dışişleri Bakanı Marco Rubio’nun geçici olarak bu pozisyona getirildiği belirtildi. Vice President JD Vance, Fox News’te yaptığı açıklamada, Waltz’ın Yemen’deki askeri operasyonlarla ilgili bir Signal sohbetine yanlışlıkla gazeteci Jeffrey Goldberg’ü eklemesi skandalına rağmen, bu değişikliğin bir “kovulma” değil, “terfi” olduğunu savundu. Trump yönetimindeki bu değişimle ilgili detaylar ortaya çıktı.

WALTZ’IN YENİ GÖREVİ VE VANCE’IN AÇIKLAMALARI

Trump, 1 Mayıs 2025’te Truth Social’da yaptığı paylaşımda, “Mike Waltz’ı Birleşmiş Milletler’in bir sonraki ABD Temsilcisi olarak aday gösteriyorum. Orduda, Kongre’de ve Ulusal Güvenlik Danışmanı olarak ulusumuzun çıkarlarını ön planda tuttu. Yeni rolünde de aynısını yapacağına eminim,” ifadesini kullandı. Waltz’ın bu pozisyonu için Senato onayının gerekeceği, daha önce Elise Stefanik’in adaylığının geri çekilmesi nedeniyle boş kaldığı bildirildi.

Vance, Fox News’te Bret Baier’e verdiği röportajda, Waltz’ın görev değişikliğini şöyle savundu: “Medya bunu kovulma olarak çerçevelemek istiyor. Trump birçok kişiyi kovdu ama onlara Senato onaylı pozisyonlar vermedi. Waltz, bu rolde Amerikan halkına daha iyi hizmet edecek. Hem benim hem de başkanın güvenini kazandı, ama BM’de daha etkili olacak.” Vance, Waltz’ın Ulusal Güvenlik Konseyi’nde (NSC) ciddi reformlar yaptığını ve bu aşamada BM rolünün daha uygun olduğunu belirtti.

SIGNAL SKANDALI VE WALTZ’IN SORUMLULUĞU

Waltz’ın görev değişikliği, Mart 2025’te The Atlantic’in genel yayın yönetmeni Jeffrey Goldberg’ün Yemen’deki Husi hedeflerine yönelik askeri operasyonların tartışıldığı bir Signal sohbetine yanlışlıkla eklendiğini açıklamasıyla başlayan skandala bağlanıyor. Goldberg, sohbetin Vance, Savunma Bakanı Pete Hegseth ve Rubio gibi üst düzey kişileri içerdiğini ve Hegseth’in hassas askeri detayları paylaştığını iddia etti.

Waltz, skandal sonrası Fox News’te sorumluluğu üstlenerek, “Grubu ben oluşturdum, bu utanç verici,” demişti. Ancak, Goldberg’ün kim olduğunu tanımadığı ve yanlışlıkla eklendiğini savunduğu da açıklandı. Goldberg, bu iddiayı yalanlayarak, Waltz ile daha önce karşılaştıklarını belirtti. Skandal, Trump yönetimi içinde ciddi bir güvenlik boşluğu tartışması başlattı ve Waltz’ın pozisyonunu sorgulanmaya sevk etti.

RUBIO VE HEGSETH’İN DURUMU

Trump, Waltz’ın yerine geçici olarak Dışişleri Bakanı Marco Rubio’yu Ulusal Güvenlik Danışmanı olarak atadı. Rubio, 1970’lerde Henry Kissinger’dan bu yana her iki görevi aynı anda yürüten ilk isim olacak. Vance, Rubio’nun bu çifte rolü başarıyla yöneteceğini belirtirken, Savunma Bakanı Pete Hegseth’in görevde kalacağını ve Signal skandalının onun pozisyonunu etkilemediğini vurguladı: “Hegseth’in yeri sağlam, ordu morale kavuştu.”

TRUMP YÖNETİMİNİN İLK BÜYÜK DEĞİŞİMİ

Waltz’ın BM’ye aday gösterilmesi, Trump’ın ikinci dönemindeki ilk büyük personel değişikliği olarak kayda geçti. Waltz, eski bir Yeşil Bereli ve Florida’dan üç dönem kongre üyesi olarak biliniyor. Ancak, Signal skandalı ve Trump’ın “America First” politikalarına tam uyum sağlayamaması, onun NSC’deki etkisini azalttı.

Demokratlar, Waltz’ın Senato onay sürecinde Signal skandalını sorgulayabilir. Senate Minority Leader Chuck Schumer, “Waltz değil, Hegseth kovulmalıydı,” derken, Senatör Mark Warner, onay duruşmalarının çetin geçebileceğini ima etti. Öte yandan, Cumhuriyetçi Senatör Lindsey Graham, Waltz’ın “America First” vizyonunu BM’de güçlü bir şekilde temsil edeceğini savundu.