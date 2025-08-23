Trump’tan Cook’a Sert İstifa Uyarısı

TRUMP’TAN SERT AÇIKLAMALAR

ABD Başkanı Donald Trump, başkent Washington’daki bir müze ziyareti sırasında gazetecilerin sorularını yanıtladı. Fed Yönetim Kurulu Üyesi Lisa Cook’un görevden alınıp alınmayacağıyla ilgili gelen bir soruya Trump, “Yaptığı şey kötüydü. Eğer istifa etmezse onu kovacağım” şeklinde yanıt verdi. Özellikle sosyal medyada ilk tepkisini göstermesi dikkat çekti.

SOSYAL MEDYA ÜZERİNDEN İSTİFA ÇAĞRISI

Trump, 20 Ağustos’ta Truth Social hesabından bir paylaşımda bulunarak, Bloomberg’in haberine atıfta bulundu ve Cook’a yönelik istifa çağrısında bulundu. Paylaşımda, Federal Konut Finansmanı Ajansı (FHFA) Direktörü Bill Pulte’nin, Adalet Bakanı Pam Bondi’den Cook hakkında soruşturma açmasını istediği ifade ediliyordu.

COOK’UN CEVABI VE GÖREVİNE DEVAM

İddialara yanıt veren Lisa Cook, mortgage başvurusuna dair sürecin Fed’e katılmadan dört yıl önce gerçekleştiğini belirtti. Cook, “Bir tweette sorulan bazı sorular nedeniyle görevimden istifa etmeye niyetim yok” diyerek, görevinde devam edeceğini vurguladı. Bu durum, siyasi baskı tartışmalarının yeniden alevlenmesine sebep oldu.

SİYASİ BASKI TARTIŞMALARI

Trump’ın açıklamaları, Fed’in bağımsızlığına yönelik siyasi baskı konusunu yeniden gündeme getirdi. Washington kulislerinde gözler, Cook’un istifa edip etmeyeceği ya da Trump’ın görevden alma kararı alıp almayacağı üzerinde yoğunlaştı.