Trump’tan Cook’a Sert İstifa Uyarısı

TRUMP’TAN SERT AÇIKLAMALAR

ABD Başkanı Donald Trump, Washington’daki bir müze ziyareti sırasında basın mensuplarının sorularını yanıtlıyor. Fed Yönetim Kurulu Üyesi Lisa Cook’un görevden alınıp alınmayacağına dair bir soruya Trump, “Yaptığı şey kötüydü. Eğer istifa etmezse onu kovacağım” şeklinde cevap veriyor.

SOSYAL MEDYADA İSTİFA ÇAĞRISI

Trump, 20 Ağustos’ta Truth Social hesabında yaptığı paylaşımda, Bloomberg’in haberini alıntılayarak Cook’a yönelik istifa çağrısında bulunmuştu. Paylaşımda, Federal Konut Finansmanı Ajansı (FHFA) Direktörü Bill Pulte’nin, Adalet Bakanı Pam Bondi’den Cook hakkında soruşturma başlatmasını talep ettiği ifade ediliyordu.

COOK’TAN GÖREVDE KALMA AÇIKLAMASI

İddialar sonrası bir açıklama yapan Lisa Cook, mortgage başvurusuna ilişkin sürecin Fed’e katılmasından dört yıl önce gerçekleştiğini belirtti. Cook, “Bir tweette sorulan bazı sorular nedeniyle görevimden istifa etmeye niyetim yok” diyerek görevine devam edeceğini ifade etti.

SİYASİ BASKI TARTIŞMASI

Trump’ın açıklamaları, Fed’in bağımsızlığına yönelik siyasi baskı tartışmalarını yeniden alevlendirdi. Washington kulislerinde gözler, Cook’un istifa edip etmeyeceği veya Trump’ın görevden alma adımını atıp atmayacağı üzerine çevrildi.