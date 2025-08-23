Trump’tan Cook’a Sert Uyarı: İstifa Edin!

ABD BAŞKANI TRUMP’IN MÜZE ZİYARETİ VE BASIN TOPLANTISI

ABD Başkanı Donald Trump, Washington’daki bir müze ziyareti esnasında gazetecilerin sorularına yanıt verdi. Fed Yönetim Kurulu Üyesi Lisa Cook’un görevden alınıp alınmayacağıyla ilgili bir soru üzerine Trump, “Yaptığı şey kötüydü. Eğer istifa etmezse onu kovacağım” şeklinde cevap verdi.

SOSYAL MEDYA ÜZERİNDEN İSTİFA ÇAĞRISI

Trump, 20 Ağustos’ta Truth Social hesabından bir paylaşım yaparak, Bloomberg’den aktardığı bir haberi alıntıladı ve Cook’a istifa çağrısında bulundu. Paylaşımda, Federal Konut Finansmanı Ajansı (FHFA) Direktörü Bill Pulte’nin, Adalet Bakanı Pam Bondi’den Cook hakkında soruşturma açılmasını talep ettiği bilgisi yer aldı.

COOK’TAN İSTİFA ETMEYECEĞİNE DAİR AÇIKLAMA

Lisa Cook ise iddiaların ardından yaptığı açıklamada, mortgage başvurusuna ilişkin sürecin Fed’e katılmasından dört yıl önce gerçekleştiğini ifade etti. Cook, “Bir tweette sorulan bazı sorular nedeniyle görevimden istifa etmeye niyetim yok” diyerek görevine devam ettiğini belirtti.

SİYASİ BASKI TARTIŞMALARI

Trump’ın yaptığı bu açıklamalar, Fed’in bağımsızlığına yönelik siyasi baskı tartışmalarını yeniden gündeme getirdi. Washington kulislerinde, Cook’un istifa edip etmeyeceği ya da Trump’ın görevden alma adımını atıp atmayacağı merakla bekleniyor.