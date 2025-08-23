Trump’tan Cook’a Sert Yıldırım Uyarısı

TRUMP’TAN LISA COOK’A AÇIKLAMALAR

ABD Başkanı Donald Trump, başkent Washington’da bir müze ziyareti sırasında basın mensuplarının sorularını cevapladı. Fed Yönetim Kurulu Üyesi Lisa Cook’un görevden alınıp alınmayacağı sorusuna Trump, “Yaptığı şey kötüydü. Eğer istifa etmezse onu kovacağım” diyerek yanıt verdi.

SOSYAL MEDYADA SERT ÇIKIŞ

Trump, 20 Ağustos’ta Truth Social hesabında yaptığı bir paylaşımda, Bloomberg’in haberini alıntılayarak Cook’a yönelik bir istifa çağrısında bulunmuştu. Bu paylaşımda, Federal Konut Finansmanı Ajansı (FHFA) Direktörü Bill Pulte’nin, Adalet Bakanı Pam Bondi’den Cook hakkında soruşturma açmasını talep ettiği ifade ediliyordu.

COOK’TAN YANIT: “İSTİFA ETMEYECEĞİM”

İddiaların ardından açıklama yapan Lisa Cook, mortgage başvurusuna dair sürecin Fed’e katılmasından dört yıl önce gerçekleştiğini belirtti. Cook, “Bir tweette sorulan bazı sorular nedeniyle görevimden istifa etmeye niyetim yok” diyerek görevine devam edeceğini aktardı.

SİYASİ BASKI TARTIŞMASI BÜYÜYOR

Trump’ın açıklamaları, Fed’in bağımsızlığına yönelik siyasi baskı tartışmalarını tekrar gündeme getirdi. Washington kulislerinde gözler şimdi Cook’un istifa edip etmeyeceğine ya da Trump’ın görevden alma adımını atıp atmayacağına odaklandı.