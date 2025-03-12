Trump’tan, Elon Musk’a Destek Sözü

TRUMP VE MUSK’TAN FOTOĞRAF ETKİNLİĞİ

ABD Başkanı Donald Trump, Tesla’nın CEO’su Elon Musk ile birlikte Beyaz Saray’ın bahçesinde bulunan Tesla araçları ile poz vererek kameraların karşısına geçti. Kendisi normalde araç kullanmadığını belirten Trump, Musk’a olan desteğini göstermek amacıyla elektrikli bir araç alacağını duyurdu. Trump, “Satın alacağım çünkü birincisi, bu harika bir ürün, olabildiğince iyi. İkincisi, bu adam enerjisini ve hayatını bunu yapmaya adadı ve bence kendisine haksızlık yapıldı” ifadelerini kullandı.

ŞİDDET EYLEMLERİNE YANIT

ABD Başkanı, Tesla bayilerine yönelik gerçekleştirilen şiddet eylemlerinin “iç terör eylemi” olarak değerlendirileceğini ve bu eylemleri gerçekleştirenlerin ciddiyetle cezalandırılacağını belirtti. Beyaz Saray’da park eden bir araç filosundan kırmızı bir Tesla Model S aracını seçen Trump, araca binerek medyaya poz verdi.

ARABA KULLANMA YASAĞI

Trump, “Şimdi bir tane alacağım. Kötü haber şu ki, kullanmama izin yok çünkü uzun zamandır araba kullanmadım. Araba kullanmayı çok severim ama Beyaz Saray’da kullanacağım ve personelimin kullanmasına izin vereceğim. Benim kullanmama izin yok.” şeklinde konuştu.