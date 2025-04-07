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Trump’tan Fed’e Faiz İndirimi Çağrısı

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TRUMP’TAN FAİZ İNDİRİMİ ÇAĞRISI

ABD Başkanı Donald Trump, bir kez daha faiz indirimi talebinde bulundu. Trump, ABD Merkez Bankası’nın (Fed) süreci yavaşlattığını belirterek, “Fed faizleri indirmeli” açıklamasını yaptı. Ayrıca, ABD’nin gümrük vergilerinden haftada milyarlarca dolar kazandığını vurgulayan Trump, Çin’in yüksek gümrük vergilerini daha da artırdığını ifade etti.

PİYASALARDAKİ DÜŞÜŞE DİKKAT ÇEKİYOR

Piyasalardaki düşüş hakkında Trump, “Hiçbir şeyin kötüye gitmesini istemem, ama bazen bir şeyi düzeltmek için ilaç almanız gerekir” şeklinde konuştu. Trump’ın gümrük vergileri sonrası piyasalar büyük bir dalgalanma yaşadı. Hisse senetleri ve kripto paralar gibi riskli varlıklarda rekor düşüşler görüldü.

YATIRIMCILARIN BEKLENTİLERİ

Yatırımcılar, gümrük vergileri nedeniyle resesyon riski arttığını düşünerek Fed’in mayıs ayından itibaren faiz indirimine gideceğini fiyatlamaya başladı. ABD’de bu yıl 25 baz puanlık beş faiz indirimi beklentisi giderek artıyor.

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