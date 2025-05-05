Trump’tan Flaş Karar: %100 Gümrük Vergisi!

ABD BAŞKANI TRUMP’TAN GÜMRÜK VERGİSİ AÇIKLAMASI

ABD Başkanı Donald Trump, 4 Mayıs 2025 tarihinde Truth Social platformunda yaptığı paylaşımda, yabancı ülkelerden üretilerek ABD’ye ithal edilen tüm filmlere %100 gümrük vergisi uygulanması için Ticaret Bakanlığı ve ABD Ticaret Temsilciliği’ne talimat verdiğini açıkladı. Trump, bu kararın Amerikan film endüstrisini korumak amacıyla alındığını ifade etti.

TRUMP’IN HOLLYWOOD’A YÖNELİK ENDİŞELERİ

Trump, yaptığı açıklamada ABD film endüstrisinin “çok hızlı bir şekilde öldüğünü” iddia etti. Yabancı ülkelerin, vergi indirimleri ve maddi teşviklerle Amerikan film yapımcıları ve stüdyolarını çektiğini belirten Trump, “Hollywood ve ABD içindeki birçok bölge adeta harap oluyor” dedi. Bu durumun “yabancı ülkelerin kasıtlı bir çabası” olduğunu vurgulayan Trump, bunun bir ulusal güvenlik tehditi oluşturduğunu öne sürdü.

ULUSAL GÜVENLİK VE PROPAGANDA TARTIŞMASI

Trump, yabancı filmlerin sadece ekonomik bir tehdit oluşturmadığını, aynı zamanda “mesaj ve propaganda” aracı olarak kullanıldığını savundu. Bu nedenle, ABD’de film üretimini canlandırmak için sert bir adım attığını belirtti. Trump, “Filmlerin yeniden Amerika’da yapılmasını istiyoruz” diyerek, %100 gümrük vergisi uygulamasının derhal başlatılmasını talep etti.

UYGULAMANIN BELİRSİZ DETAYLARI

Kararın nasıl uygulanacağı konusunda henüz net bir bilgi yok. Verginin, yalnızca yabancı stüdyoların ürettiği filmleri mi yoksa ABD’li şirketlerin yurt dışında çektiği yapımları da kapsayıp kapsamayacağı belirsizliğini koruyor. Örneğin, Disney, Marvel ve Netflix gibi büyük stüdyolar, İngiltere, Kanada ve Avustralya gibi ülkelerde vergi teşviklerinden yararlanarak sık sık çekim yapıyor. Motion Picture Association (MPA) ve stüdyolar, bu kararın ayrıntıları hakkında henüz resmi bir yanıt vermedi.

KÜRESEL ENDÜSTRİ ÜZERİNDEKİ ETKİLER

Hollywood, 2024 yılında küresel gişede yaklaşık 30 milyar dolar gelir elde etmesine rağmen, pandemi sonrası düşen sinema seyircisi sayısı ve yükselen streaming platformları nedeniyle zorlu günler geçiriyor. Diğer yandan, Kanada, İngiltere ve Avustralya gibi ülkeler, cazip teşviklerle film üretimini çekiyor. Trump’ın bu kararı, uluslararası ortak yapımları ve küresel film ticaretini etkileyebilir. Çin’in Nisan 2025’te ABD filmlerine kota koyması gibi misillemeler, ticaret savaşını daha da tırmandırabilir.