Trump’tan Gazze İçin Sert Uyarı

TRUMP’IN GAZZE’DEKİ DURUMUZU DEĞERLENDİRMESİ

ABD Başkanı Donald Trump, Beyaz Saray’da yaptığı imza töreninde Gazze’deki mevcut durumu ele aldı. Trump, Hamas’ın Gazze’deki esirlerin serbest bırakılmasına ara verdiği haberlerinin “kabul edilemez” olduğunu ifade etti. “Hepsini geri istiyoruz. Ben kendi adıma konuşuyorum. İsrail bunu farklı şekilde yapabilir, ben kendi adıma söylüyorum, cumartesi saat 12.00’ye kadar gelmezlerse, burada olmazlarsa, kıyamet kopacak” açıklamasını yaptı. Trump, cumartesi günü öğlen 12.00’ye kadar Gazze’deki tüm esirlerin serbest bırakılmadığı takdirde ateşkesin iptal edilmesi gerektiğini vurguladı.

HAMAS’IN TAAHHÜTLERİNE DİKKAT ÇEKİYOR

Hamas’ın askeri kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları Sözcüsü Ebu Ubeyde, 15 Şubat’ta gerçekleştirilmesi planlanan esir takasının, İsrail’in ateşkes anlaşmasındaki yükümlülüklerini yerine getirmediği gerekçesiyle askıya alındığını açıklamıştı. Bu durum, Trump’ın yaptığı açıklamalar tarafından tekrar gündeme getirildi ve dikkat çekildi.

GAZTE’DEN GÖÇ PLANLARI

Trump, Gazze’deki Filistinlilerin Mısır ve Ürdün gibi komşu ülkelere yerleştirilmesi konusunda planlarının hala masada olduğunu belirtti. “Eğer gidecek bir yer bulabilirlerse Gazze’den ayrılmayı çok isterler. Gazze Şeridi’ne yakın bölgedeki çeşitli ülkelerin liderleriyle konuştum, bence toprak sağlama konusunda çok olumluydular. İhtiyacımız olan şey toprak ve eğer insanların güven içinde yaşayabileceği güzel bir yer inşa edebilirsek Gazze’deki herkes bunu yapacaktır. Gazze’den çıkmayı çok istiyorlar ama şimdiye kadar hiç alternatifleri olmamıştı.” ifadelerini kullandı.

BATISHA DİĞER PLANSIZLIK

Bir soru üzerine işgal altındaki Batı Şeria için Gazze’deki duruma benzer bir planının olmadığını belirten Trump, “Şu anda oradalar ve sanırım orada kalmak istiyorlar. Bu farklı bir şey. Gazze Şeridi ile ilgili konuştuğumuz gibi bir durum hiç olmadı. Orasıyla ilgili bir planım yok.” değerlendirmesini yaptı. Ayrıca, Mısır ve Ürdün’ün bu plana olumlu yanıt vermemesi durumunda, bu ülkelere ABD’nin sağladığı savunma yardımlarını durdurmayı düşünüp düşünmeyeceği sorusuna ise “Evet bu olabilir” yanıtını verdi.