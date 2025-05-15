Trump’tan İran Açıklaması: Şiddet İstemiyorum

ABD BAŞKANI TRUMP’IN İRAN AÇIKLAMALARI

ABD Başkanı Donald Trump, Katar’ın başkenti Doha’da gerçekleştirilen resmi akşam yemeğinde açıklamalarda bulundu. Trump, İran ile ABD arasındaki nükleer konulu dolaylı müzakerelere dikkat çekerek, İranlı yöneticilerin bir an önce adım atması gerektiğini söyledi. “Dostça olmayan yol şiddet içeriyor ve ben bunu istemiyorum” ifadesini kullanan Trump, müzakerelerdeki iki yolun varlığına işaret etti.

İRAN’LA MÜZAKERELERDE İKİ YOL VAR

Katar Emiri Şeyh Tamim bin Hamad Al Sani’ye sürece verdiği destek için teşekkür eden Trump, İran ile yürütülen müzakerelerde “Dostça ve dostça olmayan” yollar bulunduğunu belirtti. Trump, “Dostça olmayan yol şiddet içeriyor ve ben bunu istemiyorum. Bu en başından bu yana belli. Ama İran’ın da harekete geçmesi gerekiyor” diyerek, İran’ın nükleer silah ediniminin kabul edilemez olduğunu vurguladı.

AL SANI’DAN YARDIM TALEBİ

Trump, Al Sani’ye yönelttiği sözlerinde, “İran konusunda bana yardım edebileceğinizi umuyorum, çünkü bu tehlikeli bir durum ve biz doğru olanı yapmak istiyoruz” ifadesini kullandı. Ayrıca, İran’ın Katar’ın sağladığı desteği anlamasını beklediğini belirtti ve birçok kişinin istediği daha sert bir yol yerine diplomatik olanı tercih ettiğine dikkat çekti.