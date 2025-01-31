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Dünya

Trump’tan Kazaya İlişkin Sorulara Yanıt

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TRUMP’IN KAZA AÇIKLAMALARI

Trump, 67 kişinin hayatını kaybettiği kaza hakkında düzenlenen basın toplantısında medya mensuplarının sorularına yanıt verdi. Olayın meydana geldiği 30 Ocak tarihinde başkent Washington yakınlarında askeri bir helikopterle yolcu uçağının çarpışarak nehre düştüğü belirtildi. Trump, kaza alanını ziyaret edip etmeyeceğiyle ilgili soruya “Bir yeri ziyaret edeceğim ama orası olay yeri değil. Siz söyleyin, olay yeri neresi? Su mu? Yüzmeye mi gitmemi istiyorsunuz? Bunu yapmaya niyetim yok” şeklinde yanıt verdi.

KURBANLARIN AİLELERİYLE GÖRÜŞME

Basın toplantısında Trump, kaza kurbanlarının aileleriyle görüşüp görüşmediği hakkında bir yorum yapmayı istemediğini açıkladı. Kazada, Washington yakınlarındaki Ronald Reagan Havalimanı çevresinde 60 yolcu ve 4 mürettebatın bulunduğu yolcu uçağı ile 3 askeri personele sahip helikopterin havada çarpışarak Potomac Nehri’ne düştüğü kaydedildi. Yetkililer, bu trajik kaza sonucunda kurtulan kimsenin bulunmadığını bildirmişti.

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