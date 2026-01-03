Trump’tan Kolombiya Devlet Başkanı’na Açık Tehdit

trump-tan-kolombiya-devlet-baskani-na-acik-tehdit

ABD BAŞKANI TRUMP’TAN VENEZUELA AÇIKLAMASI

ABD Başkanı Donald Trump, gerçekleştirdiği eylemler ve yaptığı açıklamalarla dünya gündeminde kalmaya devam ediyor. Son olarak, ABD ordusu Venezuela’nın başkenti Karakas’ta en az yedi lokasyona saldırı düzenleyerek, Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro ile eşini alıkoydu. Trump, bu operasyona yönelik “ABD, Venezuela ve lideri Başkan Nicolas Maduro’ya karşı büyük çaplı bir saldırı düzenlemiş ve Maduro ile eşi yakalanarak ülke dışına çıkarılmıştır.” şeklinde açıklamalarda bulundu.

BASIN TOPLANTISINDA ‘BİZ YÖNETECEĞİZ’ DEDİ

Operasyon sonrasında akşam saatlerinde gerçekleştirilen bir basın toplantısında Trump, “Doğru ve düzgün bir geçiş yapılana kadar bu süreci biz yöneteceğiz. Başka birinin devreye girip aynı durumla karşılaşmasını istemiyoruz.” ifadelerini kullandı.

SIRADAKİ HEDEFİ KOLOMBİYA

Trump, açıklamalarında Venezuela ile sınırlı kalmayarak Kolombiya’ya da değindi. Ülkedeki uyuşturucu ticaretine dair iddialarda bulunan Trump, Devlet Başkanı Gustavo Petro’yu hedef alarak, “Kolombiya Devlet Başkanı Gustavo Petro’nun kokain fabrikaları var ve dikkatli olmalı. Kıçını kollasa iyi olur.” dedi.

MADURO’NUN FOTOĞRAFINI PAYLAŞTI

Ayrıca Trump, basın toplantısı öncesinde alıkonulan Maduro’nun fotoğrafını sosyal medya hesabında paylaştı. Fotoğrafta, Maduro’nun göz ve kulaklarının kapalı olduğu gözlemlenirken arkasındaki DEA ajanı da dikkat çekti.

