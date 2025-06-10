Trump’tan LA Göstericilere Tehdit: Vururuz

TRUMP’IN PAYLAŞIMIYLA PROTESTOLAR HAKKINDA YENİ GELİŞMELER

ABD Başkanı Donald Trump, Truth Social platformu üzerinden Los Angeles’taki protestolarla ilgili bir açıklama yaptı. Protestocuları “isyan edenler” olarak tanımlayan Trump, Ulusal Muhafızların karşısındaki protestocuların yüzlerine tükürme eğiliminde olduğunu öne sürdü. “Tükürürlerse vururuz. Size daha önce hiç olmadıkları kadar sert vurulacaklarına söz veriyorum. Böyle bir saygısızlığa tahammül edilmeyecektir” dedi. Trump, Ulusal Muhafız birliklerine yapılacak herhangi bir olumsuz hareketin kabul edilmeyeceğinin altını çizerek, “Bu, ABD Başkanı’nın Los Angeles’ta devam eden Gavin Newscum’dan ilham alan felaket niteliğindeki isyanlarla ilgili bir açıklamasıdır” ifadesini kullandı. California’nın Demokrat Valisi Newsom’un soyadını “scum” (pislik) biçiminde yazması dikkatleri çekti.

LOS ANGELES’TAKİ ICE KARŞITI PROTESTOLAR

Los Angeles’ta, Göçmenlik ve Gümrük Muhafaza Dairesi (ICE) tarafından gözaltına alınan düzensiz göçmenlere destek amacıyla düzenlenen gösteriler devam ediyor. Trump yönetimi, ICE karşıtı protestolar sebebiyle sert açıklamalar yapmıştı. Bu protestolar sırasında birçok gösterici gözaltına alındı ve zaman zaman güvenlik güçleri ile protestocular arasında çatışmalar yaşandı. Trump, bölgede yaşanan olayları kontrol altına almak amacıyla Ulusal Muhafızları görevlendirdiğini duyurmuş ve Demokrat yöneticileri bu olaylardan dolayı suçlamıştı.