Trump’tan Nükleer Enerji Açılımı: Yeni Santraller Kuruluyor

ABD’NİN ENERJİ STRATEJİSİNDE YENİ ADIMLAR

ABD Başkanı Donald Trump, Oval Ofis’te gerçekleştirdiği basın toplantısının öncesinde ülkesinin enerji stratejisinde önemli değişiklikler yapacak başkanlık kararnamelerine imza attı. Nükleer enerji yatırımlarını destekleyen bu adımlar, ABD’nin enerji politikalarında büyük bir dönüşümü işaret ediyor. Trump, nükleer enerjinin güvenli ve çevre dostu bir kaynak olduğunu belirterek, “Bugün nükleer enerji alanında büyük bir atılımın duyurusunu yapıyoruz. Bu kararnamelerle birlikte ABD, küresel nükleer güç yarışında iddialı bir konuma yükselecek” diye konuştu.

NÜKLEER ENERJİ GÜVENCESİ

Enerji ihtiyacının hızla arttığını vurgulayan Trump, nükleer enerjinin ülkenin geleceği açısından kritik bir rol oynayacağını ifade etti. “Büyük ölçekli santrallerin yanı sıra daha küçük ve modüler tesisler de inşa edeceğiz. Fransa’nın izlediği modeli örnek alarak birkaç küçük tesisi entegre sistemler hâline getireceğiz” diyen Trump, bu tesislerin hızlı bir şekilde üst düzey güvenlik önlemleriyle hayata geçirileceğini aktardı.

ÇİN İLE YARIŞA DEVAM

Trump, nükleer alandaki bürokratik engellerin ortadan kalkacağını ve süreçlerin hızlandırılacağını belirtti. “Artık zaman kaybetmeden harekete geçmeliyiz. Yeni teknolojiler ve yapay zekâ entegrasyonuyla bu süreci hızlandıracağız. Çin’in gerisinde kalmak gibi bir lüksümüz yok” ifadelerini kullanan Trump, yapay zekanın nükleer tesislerin inşasında ve işletiminde önemli rol oynayacağını ve Amerikan liderlik hedefinin sürdürülmesi gerektiğini ifade etti. Bu açıklamalar, ülkenin enerji üretiminde nükleere daha büyük bir pay verilmesinin planlandığına dair sinyaller olarak değerlendiriliyor.