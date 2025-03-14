Trump’tan Putin’e Ukrayna İçin Barış Çağrısı

RUSYA-UKRAYNA SAVAŞINDA KRİTİK DÖNEMEÇ

Rusya ile Ukrayna arasındaki çatışma, Şubat 2022’de başladığından bu yana en önemli dönemeçlerinden birine gelmiş olabilir. ABD Başkanı Donald Trump, dün Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdiğini açıkladı. Görüşmenin detaylarını paylaşan Trump, Putin’den Ukraynalıların hayatlarını bağışlamasını rica etti. Bu gelişme, savaşın sona ermesi yönünde umutları artırırken, uluslararası kamuoyunda dikkatle izleniyor.

PUTİN İLE GÖRÜŞME VE OLUMLU SONUÇLAR

Trump, yaptığı açıklamada, “Putin ile verimli bir telefon görüşmesi gerçekleştirdik. Savaşın sona ermesi için büyük bir şansımız var. Bu görüşmede, Putin’den Ukraynalıların hayatlarını bağışlamasını rica ettim” dedi. Görüşmenin olumlu geçtiğini vurgulayan Trump, savaşın bitişine dair iyimser bir tablo çiziyor. Öte yandan, Kremlin’den henüz resmi bir yanıt ya da açıklama gelmemesi dikkat çekiyor. Rusya’nın Ukrayna’ya yönelik işgali, üç yılı aşkın süredir sürmekte ve bu süreçte birçok insan hayatını kaybetti. Trump’ın bu açıklaması, ABD’nin çatışmaya yönelik politikasında yeni bir dönemin başlayabileceğine işaret ediyor.

SAVAŞIN ETKİLERİ VE ULUSLARARASI TEPKİLER

Rusya-Ukrayna savaşı, dünya çapında ekonomik ve siyasi dalgalara yol açarken, milyonlarca insanın yerinden edilmesine neden oldu. Çatışmaların yoğun olduğu doğu bölgelerinde insani kriz daha da derinleşirken, uluslararası toplum barış görüşmelerine yönelik çalışmalarını hızlandırıyor. Trump’ın Putin ile yaptığı bu görüşme, ABD’nin arabuluculuk rolünü üstlenebileceği yönünde yorumlanıyor. Avrupa Birliği ve NATO üyesi ülkeler, savaşın başlangıcından bu yana Ukrayna’ya destek sağlıyor. Ancak Trump’ın Putin’e yönelik bu çağrısı, bazı müttefik ülkelerde endişelere neden olabilir. Zira, Ukrayna’nın NATO üyeliği ve işgal edilen topraklarının geri alınması gibi talepler, barış görüşmelerinde kritik bir öneme sahip.

BARIŞ SÜRECİ İÇİN GEREKEN UNSURLAR

Trump’ın Putin’den Ukraynalıların hayatlarını bağışlamasını istemesi, insani bir doğaçlama olarak öne çıksa da, barış sürecinin karmaşıklığı göz ardı edilemez. Rusya, işgal ettiği bölgelerde kontrolü elinde tutarken, Ukrayna bu toprakların geri alınması konusunda kararlı bir duruş sergiliyor. Savaşın sona ermesi için taraflar arasında güven tesis edilmesi ve uluslararası garantörlerin devreye girmesi gerektiği ifade ediliyor. Uzmanlar, Trump’ın bu girişimini, ABD’nin yeni dönemde Rusya ile ilişkileri normalleştirme çabası olarak değerlendiriyor. Ancak, Ukrayna’nın egemenlik haklarının korunması ve savaş suçlarının hesaba katılması, barış görüşmelerinde kilit öneme sahip. Trump’ın bu görüşmesi, yalnızca bir başlangıç olup, sürecin nasıl ilerleyeceği merakla bekleniyor.