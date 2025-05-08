Dünya

Trump’tan Sert Eleştiri: Powell Aptal

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ABD BAŞKANI’NDAN SERT AÇIKLAMALAR

ABD Başkanı Donald Trump, sert ifadelerle gündeme gelmeyi sürdürüyor. Kendi sosyal medya platformundan bir açıklama yapan Trump, Fed Başkanı Jerome Powell’a ağır eleştirilerde bulundu. Trump, “Jerome Powell hiçbir fikri olmayan bir aptal. Bunun dışında onu çok seviyorum! Petrol ve enerji çok düştü, neredeyse tüm maliyetler düştü, neredeyse enflasyon yok, tarife parası ABD’ye akıyor.” şeklinde ifadeler kullandı.

TRUMP’IN FAİZLERLE İLGİLİ GÖRÜŞLERİ

Donald Trump, faiz oranlarının düşmesinden yana olduğunu sürekli vurguluyor. Ancak Federal Reserve, verilerle hareket ederek enflasyondaki olağanüstü artışın önüne geçmek amacıyla temkinli bir faiz politikası izliyor. Bu durum, Trump’ın beklentileri ile Fed’in uygulamaları arasında bir çelişki oluşturuyor.

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