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Trump’tan Sert İfadeler: Powell Aptal

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ABD BAŞKANINDAN FED BAŞKANINA SERT ELEŞTİRİLER

ABD Başkanı Donald Trump, sert eleştirilerine devam ediyor. Kendi sosyal medya platformundan yaptığı açıklamada, Fed Başkanı Jerome Powell’a yönelik ağır sözler sarfetti. Trump, “Jerome Powell hiçbir fikri olmayan bir aptal. Bunun dışında onu çok seviyorum! Petrol ve enerji çok düştü, neredeyse tüm maliyetler düştü, neredeyse enflasyon yok, tarife parası ABD’ye akıyor.” şeklinde ifadelerde bulundu.

FAİZLERDE DÜŞÜŞ TALEBİ

Trump, faiz oranlarının düşürülmesinden yana olduğunu sürekli olarak dile getiriyor. Ancak Fed, veriler doğrultusunda hareket ederek enflasyondaki olağanüstü artışı önlemek için dikkatli bir faiz politikası uyguluyor.

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