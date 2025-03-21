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Trump’tan Tesla Saldırılarına Gözdağı

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TESLA’YA SALDIRILAR VE YAPTIRIMLAR

ABD Başkanı Trump, Tesla araçlarına ve bayilerine düzenlenen son saldırılara yönelik dikkat çekici bir açıklamada bulundu. Trump, saldırıları gerçekleştirenlere 20 yıla kadar hapis cezası verilebileceğini vurguladı ve “Peşinizdeyiz” sözleriyle durumu ciddiye aldığını dile getirdi. Elon Musk’ın CEO’luğundaki Tesla’nın bayilerine yapılan bu saldırılar, son haftalarda artış gösterdi.

PAYDAŞLARA HATIRLATMA

Trump, eylemlerin arkasında olan protestocuları ve bu saldırıları finanse eden kişileri hedef aldı. Sosyal medya hesabı Truth Social’dan yaptığı paylaşımda, “Teslaları sabote ederken yakalanan kişilerin 20 yıla kadar hapis yatma ihtimali çok yüksek, (saldırıları) finanse eden kişiler de buna dahil. Peşinizdeyiz” ifadelerini kullandı.

ABD medyasına göre, son günlerde Elon Musk’ın Trump ile iş birliğine karşı çıkan gruplar, pek çok Tesla aracı, bayi ve şarj istasyonunu tahrip etti. ABD Adalet Bakanı Pam Bondi, “Bu suçları koordine ve finanse etmek için perde arkasında faaliyet gösterenler de dahil olmak üzere, saldırılara karışanlara ağır sonuçlar getiren soruşturmalara devam edeceğiz” açıklamasında bulundu. Ayrıca, Trump, geçen hafta Beyaz Saray önüne park edilen bir Tesla aracının önünde Elon Musk ile fotoğraf çektirmişti.

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