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Trump’tan UCM Yetkililerine Yaptırım Hamlesi

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TRUMP’IN YETKİ KULLANIMINA İLİŞKİN TARTIŞMALAR

Yetkisini kötüye kullandığını iddia ettiği mahkemenin ABD ve İsrail gibi yakın müttefiklerini “hedef aldığını” öne süren Trump, Uluslararası Ceza Mahkemesi (UCM) yetkililerinin Amerikan vizesi almalarını ve ABD ile finansal işlemler yapmalarını engelleyecek bir kararname imzaladı. Bu karar, mahkemeye yönelik eleştirilerin dozunu artırdı ve Trump’ın politikalarının yankı bulmasına sebep oldu.

BM VE AB’DEN YAPTIRIM KARARINA TEPKİ

Birleşmiş Milletler (BM) İnsan Hakları Yüksek Komiserliği, Trump’ın bu yaptırım kararını geri alması için çağrıda bulundu. Avrupa Birliği Konseyi Başkanı Antonio Costa da, UCM Başkanı Tomoko Akane ile Brüksel’de gerçekleştirdiği görüşmeden sonra yaptığı açıklamada, UCM’ye yönelik yaptırımların uluslararası adalet sistemine zarar verebileceğini ifade etti. Bu olaylar etkisini gösterirken, UCM’ye üye 79 ülke, ABD’nin mahkemeye uyguladığı yaptırım kararına karşı ortak bir bildiri yayımladı. Bildiride, “UCM’nin bağımsızlığına, tarafsızlığına ve bütünlüğüne olan desteğimizi yeniden teyit ediyoruz” sözleri dikkat çekti.

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