Trump’tan Ukrayna-Rusya İçin Barış Adımı

ABD BAŞKANI TRUMP’IN YENİ ADIMI

ABD Başkanı Donald Trump, Ukrayna-Rusya Savaşı’nı sona erdirmek amacıyla yeni bir adım attığını duyurdu. Pazar akşamı Florida’dan Washington’a dönerken Air Force One’da gazetecilere açıklamalarda bulunan Trump, “Belki Salı gününe kadar açıklayacak bir şeyimiz olup olmadığını göreceğiz. Salı günü Başkan Putin’le konuşacağım” dedi. Hafta sonu boyunca yoğun çalışmalar yapıldığını vurgulayan Trump, “Bu savaşı sona erdirip erdiremeyeceğimizi görmek istiyoruz” diyerek barışa olan inancını dile getirdi. Görüşmelerde ise toprak paylaşımı ve enerji santralleri üzerinde durulacak.

TOPRAK VE ENERJİ SANTRALLERİ GÜNDEMDE

Trump, barış görüşmelerinde “belirli varlıkları bölüşmek” olarak tanımladığı bir yaklaşımı benimseyeceklerini açıkladı. “Toprak hakkında konuşacağız. Enerji santralleri hakkında konuşacağız” sözleriyle savaşın sona ermesi için bu iki önemli konunun masada olacağını ifade etti. Bu açıklama, Ukrayna’nın işgal altındaki topraklarının geleceği ve enerji kaynaklarının paylaşımı konusunda nasıl bir uzlaşma sağlanacağı sorusunu gündeme getirdi. Diplomasi uzmanları, bu konuların çözümünün savaşın seyrini değiştirebileceğini değerlendiriyor.

MÜZAKERE SÜRECİ VE WITKOFF’UN AÇIKLAMASI

Trump’ın Özel Temsilcisi Steve Witkoff, yakın zamanda yaptığı duyuruda Trump ve Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in bu hafta bir araya gelmesinin beklendiğini bildirdi. Witkoff, ABD’li müzakere heyetinin hem Ukrayna hem de Rusya taraflarıyla görüşeceğini belirtti ve “Rusya-Ukrayna Savaşı’nı sonlandırmada gerçek bir ilerleme göreceğimizi umuyorum” diyerek Trump’ın barış konusundaki kararlılığını vurguladı. Ancak, Ukrayna ve Avrupa ülkelerinin bu süreçte yeterince yer almaması, endişeleri de beraberinde getiriyor.

AVRUPA VE UKRAYNA’DAN TEPKİLER

Trump’ın barış girişimleri, Avrupa’da ve Ukrayna’da karmaşık duygular oluşturuyor. Daha önce yapılan Riyad görüşmelerinde Ukrayna’nın yer almaması, Ukrayna Devlet Başkanı Volodymyr Zelenskyy’nin tepkisine yol açmıştır. Zelenskyy, “Kyiv olmadan yapılan hiçbir anlaşmayı kabul etmeyeceğiz” diyerek sürece dahil olma talebini yinelemiştir. Avrupa liderleri de, NATO üyeliği ve Ukrayna’nın egemenlik haklarının korunması konusunda Trump’ın taviz verebileceği endişesini taşımaktadır. Avrupa Birliği Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Kaja Kallas, “Hızlı bir çözüm, kirli bir anlaşma olabilir” diyerek sürece temkinli yaklaşmaktadır.

BARIŞ İÇİN KRİTİK HAFTA

Trump’ın Putin ile Salı günü gerçekleştireceği görüşme, savaşın seyrini değiştirebilecek bir dönüm noktası olarak değerlendiriliyor. Ancak, bu görüşmelerin Ukrayna’nın çıkarlarını ne ölçüde koruyacağı ve Avrupa’nın sürece ne kadar dahil edileceği hâlâ belirsizliğini koruyor. Diplomasi dünyası, bu tarihi görüşmeyi ilgiyle takip ediyor. Barış mümkün mü, yoksa yeni bir gerilim mi ortaya çıkacak? Hafta boyunca gelişmeler yakından izlenecek.