Trump’tan Uzay İstasyonu Astronotlarına Ödeme Önerisi

TRUMP’IN ÖNERİSİ

ABD Başkanı Donald Trump, Uluslararası Uzay İstasyonu’nda sıkışıp kalan astronotlar Butch Wilmore ve Suni Williams için ‘fazla mesai’ ödenmesi teklifini sundu. Oval Ofis’te düzenlenen basın toplantısında bir gazeteci, astronotların normal şartlarda 1430 dolar fazla mesai hakkı olduğunu hatırlattı.

BAŞKANIN YANITI

Bu hatırlatmanın ardından Trump, “Kimse bana bundan bahsetmedi. Eğer bunu ödemek zorundaysak, bunu kendi cebimden öderim. Tamam onlar için bunu yapacağım” ifadelerini kullandı. Başkanın önerisi, astronotların uzayda geçirdikleri süre boyunca ek ödeme alabilecekleri üzerinden ilgi çekti.