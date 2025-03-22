Dünya

Trump’tan Uzay İstasyonu Astronotlarına Ödeme Önerisi

trump-tan-uzay-istasyonu-astronotlarina-odeme-onerisi

TRUMP’IN ÖNERİSİ

ABD Başkanı Donald Trump, Uluslararası Uzay İstasyonu’nda sıkışıp kalan astronotlar Butch Wilmore ve Suni Williams için ‘fazla mesai’ ödenmesi teklifini sundu. Oval Ofis’te düzenlenen basın toplantısında bir gazeteci, astronotların normal şartlarda 1430 dolar fazla mesai hakkı olduğunu hatırlattı.

BAŞKANIN YANITI

Bu hatırlatmanın ardından Trump, “Kimse bana bundan bahsetmedi. Eğer bunu ödemek zorundaysak, bunu kendi cebimden öderim. Tamam onlar için bunu yapacağım” ifadelerini kullandı. Başkanın önerisi, astronotların uzayda geçirdikleri süre boyunca ek ödeme alabilecekleri üzerinden ilgi çekti.

ÖNEMLİ

Gündem

İmamoğlu’ndan Terör ve Yolsuzluk İfadesi

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, yolsuzluk ve terör suçlamaları kapsamında ifade işlemlerini tamamladı. İmamoğlu, Mali Şube ve Terörle Mücadele Şubesi'nde ifade verdi.
Gündem

Murat Ongun’un Emniyet İfadesi Açığa Çıktı

Murat Ongun, kendisine yöneltilen soruları "İftira" diyerek yanıtladı ve bu şekilde duruşunu sürdürdü.

Daha Fazlası!

Künye

Bize Ulaşın

Haberaktuel.com‘daki harici bağlantılar ve haberler ayrı bir sayfada açılır. Haber, yazı ve yorumlar yazarlarını bağlar.