Dünya

Trump’tan Uzayda Kalan Astronotlara Teklif

trump-tan-uzayda-kalan-astronotlara-teklif

ASTRONOTLARA FAZLA MESAİ ÖDEME TEKLİFİ

ABD Başkanı Donald Trump, Uluslararası Uzay İstasyonu’nda mahsur kalan astronotlar için ‘fazla mesai’ ödemesini gündeme getirdi. Trump, bu teklifini Butch Wilmore ve Suni Williams isimli astronotlar için yaptı.

GAZETECİDEN GELEN SORU

Oval Ofis’te düzenlenen basın toplantısında bir gazeteci, astronotların zaten 1430 dolar tutarında fazla mesai hakkı olduğunu hatırlattı. Bu durum üzerine Trump, “Kimse bana bundan bahsetmedi. Eğer bunu ödemek zorundaysak, bunu kendi cebimden öderim. Tamam, onlar için bunu yapacağım” diyerek düşüncesini ifade etti.

ÖNEMLİ

Gündem

İBB Soruşturmasında 15 Milyon’a El Kondu

İstanbul'da yürütülen terör ve suç örgütü soruşturmaları kapsamında, gözaltına alınan şüphelilere ait 20 kiralık kasada 15 milyon değerinde mal varlığına ulaşıldı.
Ekonomi

Akaryakıt Fiyatlarında Zam Beklentisi Sürüyor

Döviz ve Brent petrol fiyatlarındaki dalgalanmalar, akaryakıt fiyatlarını etkileyerek zam beklentilerini artırıyor. Önümüzdeki günlerde benzin, motorin ve LPG'de artış yaşanması öngörülüyor.

Daha Fazlası!

Künye

Bize Ulaşın

Haberaktuel.com‘daki harici bağlantılar ve haberler ayrı bir sayfada açılır. Haber, yazı ve yorumlar yazarlarını bağlar.