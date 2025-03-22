trump-tan-uzayda-kalan-astronotlara-teklif

ASTRONOTLARA FAZLA MESAİ ÖDEME TEKLİFİ

ABD Başkanı Donald Trump, Uluslararası Uzay İstasyonu’nda mahsur kalan astronotlar için ‘fazla mesai’ ödemesini gündeme getirdi. Trump, bu teklifini Butch Wilmore ve Suni Williams isimli astronotlar için yaptı.

GAZETECİDEN GELEN SORU

Oval Ofis’te düzenlenen basın toplantısında bir gazeteci, astronotların zaten 1430 dolar tutarında fazla mesai hakkı olduğunu hatırlattı. Bu durum üzerine Trump, “Kimse bana bundan bahsetmedi. Eğer bunu ödemek zorundaysak, bunu kendi cebimden öderim. Tamam, onlar için bunu yapacağım” diyerek düşüncesini ifade etti.