Trump’tan Venezuela’ya Uyarı Geldi!

VENEZUELA İLE ABD ARASINDAKİ GERİLİM TIRMANIYOR

ABD’nin Karayipler bölgesine gönderdiği bir denizaltı ve 7 savaş gemisinden oluşan deniz grubu, iki ülke arasındaki gerilimi zirve noktasına taşıdı. ABD Başkanı Trump, Oval Ofis’te gerçekleştirdiği basın toplantısında Venezuela ile yaşanan gerilimi değerlendirdi. Venezuela’ya ait savaş uçaklarının ABD donanma unsurlarına yakın uçmalarına ilişkin yöneltilen soruya, “Bence başları belaya girecek.” şeklinde yanıt verdi. Ayrıca Trump, “Onlara bunu söylüyoruz. Tehlikeli bir pozisyonda uçarlarsa, kaptanlarımız ne yapmak istediklerine kendileri karar verir.” diyerek durumu net bir şekilde ortaya koydu. Trump, “Eğer bizi tehlikeli bir duruma sokarlarsa o uçaklar düşürülecek.” ifadesini ekledi.

ORDU, UYUŞTURUCU KAÇAKÇILARINA KARŞI HAREKETE GEÇİYOR

Gerilim, karşılıklı atılan adımlarla artmaya devam ediyor. Trump, daha önce imzaladığı bir kararname ile “Latin Amerika kökenli uyuşturucu kartelleriyle yerinde mücadele” amacıyla ordunun daha etkin bir şekilde kullanılmasını istemişti. Maduro’nun, 10 yılı aşkın süredir ABD’ye uyuşturucu kaçakçılığından sorumlu olduğu iddia edilen “Cartel de los Soles”in lideri olduğu belirtiliyor. Bu durum, ABD Hazine Bakanlığı tarafından karteli “Özel Olarak Belirlenmiş Küresel Terörist” olarak tanımlanmasına neden oldu.

ABD yönetimi, 8 Ağustos’ta Maduro’nun tutuklanmasını sağlamak için bilgi sağlayanlara daha önce 25 milyon dolar olan ödülü 50 milyon dolara yükseltmişti. Maduro’nun Trump’a karşı bir meydan okuma niteliğindeki hamlesinin ardından ABD, Venezuela açıklarına denizaltı ve savaş gemileri göndermiş durumda.