Trump’tan VOA İçin Büyük Kesinti Kararnamesi

TRUMP’IN KARARNAMESİ VE MEDYA ÜZERİNDEKİ ETKİLERİ

ABD’de Donald Trump’ın ikinci başkanlık dönemi, medya dünyasında büyük yankı uyandırdı. 1942 yılından beri yayın hayatına devam eden ve dünya genelinde 50’den fazla dilde hizmet sunan Voice of America (VOA), Trump’ın imzaladığı bir kararnameyle önemli bir darbe aldı. Yaklaşık 1500 gazeteci ve çalışan idari izne çıkarıldı. CBS News, bu adımın Trump’ın geçtiğimiz Cuma gecesi imzaladığı ve ABD Küresel İlişkiler Medya Ajansı (USAGM) gibi kurumları hedef alan kapsamlı kesinti kararından sonra gerçekleştiğini bildirdi.

KARARNAMENİN DETAYLARI VE SONUÇLARI

Trump’ın imzasıyla yayımlanan kararname, USAGM ve bazı diğer federal kuruluşların personel ve faaliyetlerini yasal asgari düzeye indirmeyi amaçlıyor. Kararnamede, “Bu tür kuruluşlar, yasal işlevlerinin ve ilgili personelinin performansını, yasaların gerektirdiği asgari mevcudiyet ve işleve indirgeyecektir” ifadesi bulunuyor. CBS News’e bilgi veren kaynaklar, VOA’nın tam zamanlı çalışanlarının idari izne çıkarıldığını da doğruladı. Çalışanlar, USAGM İnsan Kaynakları Direktörü Crystal G. Thomas tarafından gönderilen bir e-posta ile bilgilendirildi. Bu bildirim, gazetecilerden üst düzey yöneticilere kadar tüm tam zamanlı çalışanları kapsarken, sözleşmeli çalışanlara gönderilmediği belirtildi.

SERBEST ÇALIŞANLAR VE İŞSİZLİK SORUNU

VOA’dan bir kaynağın aktardığına göre, dünya çapındaki tüm serbest çalışanlar ve sözleşmeli çalışanlar, ödeme eksikliği nedeniyle işlerini terk etmek zorunda kaldı. Bazı çalışanlar, bildirdiği üzere stüdyoya gitmek üzereyken “Hayır, evinize gidin” talimatı aldıklarını iletti. Bu durum, VOA’nın yayın işleyişini ciddi şekilde aksattı.

VOA’NIN TARİHÇESİ VE KRİTİK DURUMU

VOA Direktörü Michael Abramowitz, CBS News’e yaptığı açıklamada, “83 yıldır ilk kez Amerika’nın Sesi’nin susturuluyor olmasından derin üzüntü duyuyorum. Bu sabah Amerika’nın Sesi’nin neredeyse tüm personelinin – 1.300’den fazla gazeteci, yapımcı ve destek personeli – idari izne çıkarıldığını öğrendim. Ben de onlara dahilim” ifadesini kullandı. Abramowitz, VOA’nın reforma ihtiyaç duyduğunu kabul ederken, alınan kararın kurumun hayati misyonunu yerine getiremez hale getireceğini vurguladı. Ayrıca, “Bu görev, özellikle İran, Çin ve Rusya gibi ABD’yi itibarsızlaştırmak için milyarlarca dolara yatırım yapan ülkelerin yalan haberler ürettiği bir dönemde kritik önem taşıyor” dedi. VOA, 1942’de Nazi Almanyası’na yönelik yayınlarla kuruldu ve bugün 50’den fazla dilde hizmet vererek dünya genelinde 361 milyonluk bir izleyici kitlesine ulaşıyor. Karardan önce yaklaşık 2.000 tam zamanlı çalışanı ve yıllık 260 milyon dolarlık bütçesi bulunuyordu. Ancak bu kesintilerle, VOA’nın küresel yayıncılık misyonu ciddi bir tehdit altında.