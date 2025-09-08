Trump’tan Yabancı Şirketlere Çağrı Yapıldı

ABD BAŞKANI’NDAN YABANCI ŞİRKETLERE ÇAĞRI

ABD Başkanı Donald Trump, Georgia’da Hyundai-LG tarafından işletilen fabrikaya yapılan baskın sonrası yabancı şirketlere ülkenin göçmenlik yasalarına uyma ve Amerikalı işçi istihdam etme çağrısında bulundu. Trump, konu hakkında ABD merkezli Truth Social sosyal medya platformunda paylaşım yaptı. Ülkeye yapılan yatırımların memnuniyetle karşılandığını vurgulayan Trump, yasal yollarla işçi getirilmesini teşvik ettiklerini belirtti.

ICE BASKINI VE GÖZALTILAR

5 Eylül tarihinde Georgia eyaletinde Hyundai-LG’nin elektrikli araç akü fabrikasına Göçmenlik ve Gümrük Muhafaza (ICE) birimleri tarafından bir baskın düzenlendi. Baskında, çoğunluğunu Güney Korelilerin oluşturduğu 450’ye yakın kişi gözaltına alındı. Güney Kore Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Lee Jae-woong, hükümetin ICE baskınına yönelik “endişe ve üzüntü” duyduğunu ifade ederek, “ABD’ye yatırım yapan şirketlerimizin ekonomik faaliyetleri ile vatandaşlarımızın hak ve çıkarları haksız yere ihlal edilmemeli.” dedi.

GÜNEY KORE’DEN TEPKİ VE GÖRÜŞMELER

Güney Kore Devlet Başkanlığı Ofisi, gözaltına alınanların serbest bırakılması yönünde görüşmelerin tamamlandığını bildirdi. İdari işlemlerin bitmesinin ardından, vatandaşları getirmek üzere özel bir uçağın ABD’ye gönderileceği anlamına geliyor. Bu süreç, işçilerin ülkelerine geri dönmesi açısından önemli bir adım olarak değerlendiriliyor.