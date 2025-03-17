Trump’tan Yemen’e Karşı Sert Talimatlar

ABD BAŞKANI TRUMP’TAN HUSİLERE YÖNELİK UYARI

ABD Başkanı Donald Trump, Husiler’in gerçekleştirdiği saldırılardan İran’ın sorumlu tutulacağını vurguladı. Trump, “Husiler tarafından yapılacak herhangi bir saldırı ya da misillemeye büyük bir güçle karşılık verilecek” ifadesini kullandı.

TRUMP’IN HUSİLERE KARŞI YEMEN’DE YAPTIĞI TALİMAT

Husiler, 7 Mart’ta yaptıkları açıklamada, İsrail’e Gazze’ye yardımların girişine izin vermesi için 4 günlük süre tanıdıklarını, aksi halde İsrail’e karşı deniz operasyonlarını yeniden başlatacaklarını aktardı. ABD Başkanı Donald Trump, 15 Mart’ta Truth Social platformu üzerinden yaptığı paylaşımda, orduya Yemen’deki Husilere karşı “büyük bir saldırı” başlatma talimatı verdiğini açıkladı.

HUSİLERDEN ABD’YE TEHDİT

Husilerin lideri Abdulmelik el-Husi, ABD’ye ait uçak ve savaş gemilerinin Husilerin hedefi olacağını belirtti. El-Husi, saldırılarını sürdürmeye devam ettiği sürece deniz seferlerindeki engellemelerin Washington’ı da kapsayacağını ifade etti. Ayrıca, İran destekli Husiler, ABD ve İngiltere’nin başkent Sana’nın da içerisinde bulunduğu bazı kentlere gerçekleştirdiği hava saldırılarında 53 kişinin yaşamını yitirdiğini, 98 kişininse yaralandığını bildirdi.