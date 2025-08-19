Trump’tan Yeni Açıklama Geldi

TRUMP’IN AÇIKLAMALARI

ABD Başkanı Donald Trump, Beyaz Saray’da Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski ve Avrupalı liderlerle gerçekleştirdiği görüşmenin ardından yeni açıklamalarda bulundu. Trump, Zelenski ve Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in işlerini iyi yaptığını belirtti ve Zelenski’nin, Rusya ile savaşı sonlandırmak için biraz esneklik göstermesi gerektiğine dikkat çekti. Trump, “Önümüzdeki haftalarda Putin’i anlayacağız” ifadesini kullandı ve “Putin’in anlaşma yapmak istememesi muhtemel” şeklinde ekleme yaptı.

ABD BİRLİKLERİ HAKKINDAKİ GÜVENCELER

ABD birliklerinin Ukrayna’da görev yapmaması hakkında gelen soruları yanıtlayan Trump, “Size güvence veriyorum” dedi. Ayrıca, Fransa, Almanya ve İngiltere’nin Ukrayna’nın güvenlik garantisi çerçevesinde sahaya asker göndermeyi talep ettiğini aktardı ve Kiev’in NATO’ya katılmayacağını vurguladı. Trump, “Bir çeşit güvenlik olacak, NATO olamaz. Her zaman Ukrayna’nın, Rusya ve Avrupa arasında bir tampon olduğunu düşündüm” dedi.

PUTİN İLE İLİŞKİLER

Trump, Avrupa liderlerinin önünde Putin’i aramadığını ve “Putin’le sıcak ilişkiler kurmak iyi bir şey” ifadesini kullandı. “Zaman kaybetmek istemiyorum, sadece savaşı sonlandırmak istiyorum” şeklinde konuşarak, çatışmanın çözümü konusundaki kararlılığını yineledi.