Trump’tan Yeni Açıklama Geldi!

DONALD TRUMP’IN AÇIKLAMALARI

ABD Başkanı Donald Trump, Beyaz Saray’da Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski ve Avrupa’nın önde gelen liderleriyle gerçekleştirdiği görüşmenin ardından önemli açıklamalarda bulundu. Trump, Zelenski’nin Rusya ile müzakerelerde biraz esneklik göstermesi gerektiğini belirtirken, “Zelenski ve Putin’in işlerini iyi yaptığını” ifade etti. Trump, “Önümüzdeki haftalarda Putin’i anlayacağız” diyerek, “Putin’in anlaşma yapmak istememesi muhtemel” şeklinde eklemelerde bulundu.

ABD BİRLİKLERİ HAKKINDAKİ DEĞERLENDİRME

Trump, Ukrayna’da ABD birliklerinin görev yapmamasıyla ilgili soruya verdiği yanıtta, “Size güvence veriyorum” dedi. Ayrıca, Fransa, Almanya ve İngiltere’nin, Ukrayna’nın güvenliğini garanti altına almak amacıyla asker göndermeyi istediğini kaydederken, Kiev’in NATO’ya katılmayacağına da vurgu yaptı. Trump, “Bir çeşit güvenlik olacak, NATO olamaz. Her zaman Ukrayna’nın, Rusya ve Avrupa arasında bir tampon olduğunu düşündüm” ifadelerini kullandı.

PUTİN İLE İLİŞKİLER

Trump, Avrupa liderlerinin önünde Putin ile ilişkilerini sorgulamak yerine, “Putin’le sıcak ilişkiler kurmak iyi bir şey. Zaman kaybetmek istemiyorum, sadece savaşı sonlandırmak istiyorum” dedi. Böylece, Trump’ın Ukrayna’ya ilişkin değerlendirmeleri dikkat çekti ve diplomatik süreçte yeni bir yönün belirlenebileceği sinyallerini verdi.