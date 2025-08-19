Trump’tan Yeni Açıklama Geldi!

TRUMP’IN ZELENSKİ İLE GÖRÜŞMESİNDEN SONRA YAPTIĞI AÇIKLAMALAR

ABD Başkanı Donald Trump, Beyaz Saray’da Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski ve Avrupalı liderlerle gerçekleştirdiği görüşmenin ardından yeni yorumlar yaptı. Trump, Zelenski’nin Rusya ile olan çatışmayı sona erdirmek için daha fazla esneklik göstermesi gerektiğini belirtti. “Önümüzdeki haftalarda Putin’i anlayacağız” ifadesini kullanan Trump, “Putin’in anlaşma yapmak istememesi muhtemel” açıklamasında bulundu.

ABD BİRLİKLERİ VE AVRUPA LİDERLERİ

Trump, ABD birliklerinin Ukrayna’da görev yapmayacağına dair güvence verdi. Ayrıca, Fransa, Almanya ve İngiltere’nin Ukrayna’nın güvenliği için asker göndermeyi düşündüğünü belirtti. Trump, Kiev’in NATO’ya katılmayacağına dikkat çekti. “Bir çeşit güvenlik olacak, NATO olamaz” diyen Trump, her zaman Ukrayna’nın Rusya ve Avrupa arasında bir tampon olduğunu düşündüğünü ifade etti.

PUTİN İLE İLİŞKİLER VE SAVAŞI SONLANDIRMAK İSTEĞİ

Trump, Avrupa liderleri önünde Putin ile iletişim kurmaktan çekinmediğini dile getirerek, “Putin’le sıcak ilişkiler kurmak iyi bir şey. Zaman kaybetmek istemiyorum sadece savaşı sonlandırmak istiyorum” şeklinde konuştu. Bu açıklamalar, Trump’ın savaşın sona erdirilmesi konusundaki ısrarını gösteriyor.